Clamoroso errore ai Soliti Ignoti. Nell’anteprima della puntata andata in onda giovedì 1° giugno, i responsabili del programma di Rai 1 sono stati protagonisti di un’autentica figuraccia. All’inizio del game show, subito dopo il Tg1, Amadeus ha salutato il pubblico presentando le otto “identità nascoste”. Tutto nella norma. Se non fosse che gli spettatori più attenti quei profili li avevano già visti e quelle stesse parole le avevano già sentite.

Quando? La sera prima, sempre su Rai 1, sempre nello stesso programma. Per un disguido in regia che ha dell’incredibile, è stata mandata in onda l’anteprima della puntata del 31 maggio. Gli otto personaggi erano i medesimi della serata precedente. Dal comico Dado alla ragazza con l’abito giallo. Fino alla giovane di Pomezia concorrente di puntata, già conosciuta in studio e a casa.

Dopo aver accolto l’ignoto “numero 1″, Amadeus ha lanciato la pubblicità. Come per magia, al rientro dal blocco promozionale, è iniziata una nuova puntata, quella giusta. Che è andata avanti fino alla fine come se non fosse successo nulla.

Pensare che Soliti Ignoti – Il ritorno è ripartito col botto. Il quiz domina gli ascolti della fascia access prime time. La svista è stata così singolare che pochi minuti dopo, su Twitter, sono arrivate le scuse ufficiali del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano. Ma ormai la frittata era fatta e il pubblico sui social si era scatenato.

“Ma a #Rai1 si sono addormentati? Stanno mandando la puntata di ieri dei #solitiignoti”, ha scritto un utente su Twitter. Al quale hanno fatto seguito messaggi come “In onda i soliti noti, questa sera li indovino tutti!!! …regia siete in vacanza” e “A #Rai1 rimandano in onda la stessa puntata di ieri dei #SolitiIgnoti, stanno ubriachi”. Il video della puntata è disponibile a questo link.

Stasera abbiamo trasmesso per errore il lancio de #isolitiignoti di ieri.Dopo la pubblicità è partita la puntata giusta.Chiedo scusa a tutti — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 1 giugno 2017