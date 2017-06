15 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha del clamoroso l’errore sui manifesti del concerto di Niccolò Fabi a Napoli. Il cantautore è attualmente in tour per festeggiare i 20 anni di carriera. Da giugno a settembre sarà sui migliori palchi estivi per raccontare dal vivo il suo percorso artistico e musicale.

“Pur sfuggendo per quanto posso alla dittatura moderna dei numeri volevo avvertirvi che sto per capitolare di fronte ai festeggiamenti per il ventennale”, ha scritto sui social. “Dopo quindici anni di canzoni private il mio primo disco, Il giardiniere, veniva pubblicato nel 1997, venti anni fa per l’appunto. Ho sempre dribblato come potevo appendimenti di medaglie et similaria perché li ho sempre masochisticamente considerati un ostacolo al miglioramento. Ma da uomo oramai di mezza età sto imparando ad abbandonarmi al godimento. E quindi che festa sia”.

Il tour, chiamato “Diventi Inventi”, è anche “il racconto di quello che un musico può diventare continuando a inventare per vent’anni, il tentativo ostinato di cercare di piacersi”. Negli anni Fabi ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali che in chiave formativa. Attualmente è docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

Che errore sui manifesti del concerto di Niccolò Fabi

Impegnato nel sociale, continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm. Recentemente ha scritto insieme al geologo Mario Tozzi lo spettacolo “Musica Sostenibile”, indirizzato alla comprensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso dimenticate.

A Napoli l’attesa per la data di venerdì 30 giugno è tanta. Tutta la città è tappezzata di poster dell’evento. Eppure, il nome della location suona un po’ strano: “Castel S’Antelmo”. Sant’Elmo, forse? Fortuna che Fabi sa prenderla con ironia. I festeggiamenti del ventennale culmineranno nel concerto speciale del 26 novembre, in cui per la prima volta Fabi affronterà da protagonista il palco del Palalottomatica di Roma. Senza errori, si spera.