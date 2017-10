110 CONDIVISI Condividi Tweet

Un errore tecnico al GF Vip ha rivelato in anticipo che saranno due i concorrenti eliminati nella puntata del 16 ottobre di Canale 5. Se tre nuovi inquilini sono pronti a varcare la porta rossa (Carmen Russo, Corinne Cléry e Raffaello Tonon), ci saranno ben due uscite di scena.

Oltre all’eliminato al televoto, infatti, un altro vip abbandonerà il reality. Il retroscena è stato svelato per sbaglio durante la diretta di Mediaset Extra.

Intorno alle 15.30 del 16 ottobre, due voci fuori campo irrompono nella diretta no-stop della rete collaterale Mediaset. Dalla regia si sente chiaramente spiegare che questa sera, oltre all’ingresso nella Casa delle tre new entry, saranno ben due i diretti interessati che lasceranno il programma.

Uno dei due sarà da decidere tra Lorenzo Flaherty e Aida Yespica. L’attore e la showgirl si batteranno all’ultimo voto. Ma ci sarà anche un altro talent ad essere fatto fuori. Le ipotesi più plausibili sono tre.

Un errore tecnico al GF Vip svela il retroscena

La prima, più probabile, è che Gianluca Impastato sarà squalificato. Durante una conversazione con Daniele Bossari, il comico dei Turbolenti si è lasciato andare a una imprecazione che potrebbe essere interpretata come una bestemmia. I fatti risalgono al 10 ottobre. Impastato era in corridoio con Daniele, Jeremias e Luca. Gianluca stava parlando tranquillamente con gli altri in un clima disteso quando si è lasciato andare ad un: “Ma non parla mai, ma Dio…”. Il video dell’accaduto è stato subito condiviso su Twitter.

La seconda ipotesi è che ci sarà un’inaspettata doppia eliminazione. Ma pare una possibilità abbastanza remota. La terza è che Bossari, dopo aver lasciato il GF Vip momentaneamente per partecipare ai funerali dell’amico e agente Franco Tuzio, abbandonerà definitivamente il programma. Rientrato nella Casa, Daniele sembra aver rassicurato tutti. Eppure i suoi inquilini gli hanno già preparato la valigia: sarà un caso? Ecco il video incriminato.

Ore 15:30 circa clamoroso Spoiler (errore tecnico) per la puntata di stasera del #GFvip. pic.twitter.com/aQtOEBmpAl — LALLERO (@SeeLallero) 16 ottobre 2017