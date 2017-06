97 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli errori a L’eredità sono ormai una consuetudine. Nel corso dell’ultima stagione se ne sono contati innumerevoli. Dalla clamorosa gaffe sul versante italiano del Monte Bianco a quelle altrettanto imbarazzanti sul Presidente del Consiglio e sul Muro del Pianto. Ora che l’edizione 2017 si avvia alla conclusione, a svelare un retroscena sul quiz più longevo nella storia della tv italiana ci pensa Fabrizio Frizzi.

Al primo svarione, gli spettatori su Twitter e Facebook si scatenano. Alcune perle dei concorrenti sono diventate addirittura dei tormentoni. Ultimo in ordine di tempo un finalista che ha inserito il “lancillotto” insieme a peso, martello e disco tra le specialità dell’atletica leggera. A dare una spiegazione a questo curioso fenomeno ci hanno pensato così gli autori del programma: Mario D’Amico, Emanuele Giovannini, Umberto Sebastiano e Leopoldo Siano. “Noi non ci annoiamo mai”, hanno chiarito divertiti in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Questo programma è un po’ lo specchio dell’Italia”, hanno raccontato. “Nel copione di ogni puntata ci sono un centinaio di domande di tutti i tipi. Noi lo diamo al notaio prima dell’inizio della trasmissione e poi le cose vanno da sé. L’imprevedibilità è sovrana. A volte domande difficili hanno risposte immediate e altre più semplici non trovano soluzione”.

Perché tanti errori a L’eredità?

Dietro queste singolari figuracce ci sono anche gap generazionali. “Per i giovani gli eventi storici anteriori al 1980 sono confusi, anzi tra il 1930 e il 1950 c’è proprio una ‘nebulosa’”, hanno detto gli autori. “Per le generazioni più anziane le difficoltà arrivano dalla musica recente e da Internet”.

A gettare acqua sul fuoco ci ha invece pensato Frizzi. Con il suo sorriso, proprio non riesce ad infierire. “È vero che alcuni concorrenti le dicono ‘grosse’, ma sottolineare l’errore in quel momento sarebbe come sparare sulla Croce Rossa”, ha detto. “Preferisco non mortificarli”. A quello ci pensato gli utenti di Twitter.

Semifinalista all'#eredità ;: – In che anno nacque lo scrittore 88enne Milan Kundera

– Nel 1943 Vado a farmi un pediluvio. — mellon_oh.So (@melonella2) 3 giugno 2017