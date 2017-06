1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tanti ed eccellenti gli esclusi dai palinsesti Rai 2017-2018. Conduttori storici “trombati” o allontanati, conduttrici amate cancellate dalla programmazione della tv che verrà. Il caso che fa più rumore resta sempre lo stesso. Dopo la chiusura di L’Arena di Massimo Giletti, il giornalista ha preso la sua decisione: lascerà la Rai.

Il volto della domenica di Rai 1 potrebbe accasarsi presto a Mediaset o a La7, network con i quali le trattative sarebbero già serrate. Nonostante l’offerta della tv di stato fosse ghiotta: una serie di reportage in seconda serata. Oltre a dodici prime serate di sabato dedicate alla musica. Un’esclusione illustre che si somma a quella di un altro pilastro di casa Rai: Pippo Baudo.

Ora che Cristina Parodi rivoluziona Domenica In con la sua nuova formula, non sembra esserci più spazio per lo storico presentatore delle tv italiana. Baudo, 81 anni compiuti lo scorso 7 giugno, ha pagato la stagione non esaltante del contenitore di Rai 1. Come lui, una sua scoperta: Lorella Cuccarini.

Il 2017 è stato il suo anno con il ritorno al fianco di Heather Parisi nel varietà NemicAmatissima. Eppure, all’orizzonte non c’è nulla in vista per la showgirl romana, che puntava apertamente a una fiction. Una delle donne più complete dello spettacolo italiano tornerà al suo primo amore, il teatro. Da fine agosto la rivedremo nel musical La regina di ghiaccio, ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini, e nella commedia Non mi hai più detto ti amo.

Gli esclusi dai palinsesti Rai 2017-2018

La presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018 ha sancito anche un’altra estromissione che fa rumore: quella di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia non sarà più il volto di Mezzogiorno in Famiglia, sostituita da Adriana Volpe. Le due hanno persino battibeccato via Twitter sulla meritocrazia nel servizio pubblico. Sempre su Rai 2, Gigi D’Alessio e la Gialappa’s Band sono scomparsi dai radar. Li rivedremo?

Infine, c’è lei: Monica Leofreddi. Torto o Ragione chiude e la conduttrice non la prende proprio bene. Su Twitter, ha espresso così tutto il suo disappunto e la sua delusione.

Oggi farò molta fatica a non dire ciò che penso.#civuoleclasse anche quando si subiscono #ingiustizie. Vero? — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) 28 giugno 2017