Gli esclusi dell’Isola dei Famosi 2018 sono numerosi e illustri. La tredicesima edizione del reality show, in partenza dal 22 gennaio in prima serata su Canale 5, ha fatto diverse vittime sul campo. Aspiranti naufraghi che per ragioni differenti non sono riusciti a salpare alla volta dell’Honduras.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno stravolto le regole del gioco. Con la collaborazione degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e della capoprogetto Cristiana Farina. I concorrenti verranno portati in una villa dove troveranno diversi disagi. Il mistero aleggia su di loro. Ma soprattutto, gli autori hanno fatto una rigida selezione.

Mentre il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2018 annovera personaggi come Giucas Casella e il medium Craig Warwick, sono tanti i vip rimasti a bocca asciutta. Sicuri di partire erano Corrado Tedeschi e Emanuele Filiberto di Savoia. Il primo si è tirato indietro all’ultimo minuto; il secondo ha fatto una richiesta di cachet troppo esosa (come Brigitte Nielsen).

Discorso a parte merita Francesca Barra: la giornalista e scrittrice, ex volto di In Onda e inviata di Matrix, sarebbe stata “bloccata” sul punto di partire dal compagno, l’attore Claudio Santamaria. Un capitolo a parte merita Giulia Salemi. La “smutandata” di Venezia era tra le favorite, dopo un provino eccellente, ma alla fine ha preferito declinare l’invito per concentrarsi su altri progetti che la vedranno protagonista in questa stagione televisiva.

Tutti gli esclusi dell’Isola dei Famosi 2018

Fabrizio Bracconeri ha preferito rinunciare per prendersi cura del figlio (Rita Dalla Chiesa l’ha difeso sui social dalle speculazioni circolate online), mentre Niccolò Bettarini pare sia stato “forzato” a rimanere a terra dalla madre, Simona Ventura. Elettra Lamborghini ha letteralmente scaricato la trasmissione, Maurizio Battista ha preferito invece concentrarsi su teatro e cinema.

Infine, avrebbero detto no anche Romina Power, Arisa e Antonio Razzi. Ma sorprese e nuovi ingressi in corsa, all’Isola dei Famosi, sono sempre dietro l’angolo.