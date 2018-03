216 CONDIVISI Condividi Tweet

Per chi se la fosse persa, l’esibizione di Gessica Notaro durante la seconda puntata di Ballando Con Le Stelle è stato un momento di forte emozione: il pubblico da casa non ha potuto far altro che godersi l’esuberante energia e forza della concorrente. Che non perde occasione per lanciare messaggi importantissimi:

L’esibizione di Gessica Notaro e le dichiarazioni dell’ex miss: “Voleva vedermi chiusa a casa, invece sono qui a ballare”

La giuria si è ritrovata unanime e sulla stessa linea di pensiero: l’ex miss è bravissima, aggraziata e bellissima. Davanti alla sua performance il giudizio è innanzitutto morale e umano: “È la tua rivincita“.

“Spero che l’innominabile mi stia guardando dal carcere – queste le prime parole pronunciate dopo l’esibizione di Gessica Notaro – il messaggio deve arrivargli forte e chiaro: il bene alla fine vince sempre sul male“. Grinta, passione, energia e larghi sorrisi: un momento che non ha lasciato indifferenti nessuno.

Guarda il video della performance dell’ex miss sfregiata dall’acido dal suo ex compagno:

A completare il bellissimo quadretto è il ballerino che ha duettato con lei in pista, Stefano Orodei: “La mia Gessica è simpatica, pazza, romantica, con grande carattere, unica.” ei è una donna di una bellezza unica. Si vede la forza di volontà di chi si è detta: ‘Ci ha provato a distruggermi la vita, ma sono qui e faccio vedere a tutti che sono più forte“.

I messaggi del pubblico per Gessica Notaro:

Anche da casa (e sui social) il pubblico fa il tifo sfegatato per lei: ”