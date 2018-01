1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono stati espulsi 4 alunni di Amici nella prima puntata dello speciale del sabato pomeriggio, in onda il 13 gennaio. Il talent di Canale 5 riparte col botto dopo che i ragazzi coinvolti in questo caso hanno violato il regolamento del programma.

La produzione è stata costretta a prendere il provvedimento più estremo nei confronti di tre ballerini – Filippo, Vittorio e Nicolas – e del cantante Biondo. Maria De Filippi si è espressa in modo duro riguardo al comportamento “irregolare e irrispettoso” dei quattro.

Una doppia fatica per la conduttrice dello show, ora che è ricominciato C’è posta per te. “Trasgredire le regole può succedere, siamo stati tutti giovani e anch’io ho commesso degli errori, a volte però si esagera”. È comincia così, in apertura di puntata, la reprimenda della presentatrice.

“Quello che è avvenuto nei giorni precedenti non solo è contro il regolamento ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di Amici. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori musicali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo Amici tra i talent offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale noncuranza del rispetto delle regole chieste in cambio”, ha aggiunto impassibile.

Espulsi 4 alunni di Amici: ecco perché

“Non dico cosa è successo, ma fidatevi: sono cose che se le avesse fatte mio figlio, non ne sarei pazza di gioia”, ha specificato De Filippi. I quattro si sarebbero resi protagonisti di atteggiamenti poco professionali. Oltre a non aver pulito le loro stanze nel residence dove vivono, avrebbero organizzato dei “festini” non autorizzati, avvenuti di notte per festeggiare il Biondo, uno dei concorrenti.

“Alcuni ragazzi hanno sbagliato di più, altri di meno. Per questo la produzione ha deciso di prendere un provvedimento netto: di notte li manderemo ad aiutare i netturbini romani a raccogliere l’immondizia”. Solo allora potrebbero essere riammessi a seguito di un test. Il video del provvedimento è disponibile sul sito di Amici.