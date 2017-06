115 CONDIVISI Condividi Tweet

Estate in Diretta è ufficialmente nel caos. L’inizio del programma estivo di Rai 1, che prenderà il posto di La vita in diretta, è stato posticipato. L’avvio è previsto per lunedì 19 giugno 2017, in ritardo rispetto al passato e alle iniziali intenzioni. In partenza tra meno di due settimane, la trasmissione non ha ancora la sua coppia di conduttori. Nonostante i loro nomi siano stati individuati da tempo e corrispondano a quelli di Mia Ceran e Paolo Poggio.

Ceran, 31 anni, è reduce dalla sua prima stagione da protagonista in casa Rai. Inviata di Quelli che il calcio, ha condotto Rai Dire Niùs con la Gialappa’s e il Mago Forest. In passato si era già occupata del daytime: nel 2015-2016 aveva affiancato Alessio Zucchini alla guida di UnoMattina Estate.

Poggio, 40 anni, è stato uno degli inviati di punta di RaiNews24. Ha seguito “sul campo” i delitti di Chiara Poggi e Meredith Kercher, il terremoto all’Aquila, i casi di Avetrana e Brembate, l’emergenza rifiuti in Campania, la strage ferroviaria di Viareggio. Ogni giorno, dalle 15 alle 16, conduce il programma d’approfondimento Newsroom Italia, molto apprezzato dal pubblico.

Estate in Diretta, mistero sul programma

Sarebbero la coppia perfetta. Se non fosse che da Viale Mazzini nessuno ne ha ancora confermato la presenza. Addirittura, secondo quanto riportato da Blogo, nelle ultime ore ci sarebbe stato un clamoroso colpo di scena: sarebbe saltata Mia Ceran. La motivazione è legata alle richieste (non si specifica di che tipo) avanzate dalla giornalista. Richieste che non sarebbero state soddisfatte dalla Rai.

Per questo motivo, la partenza del programma il 19 giugno 2017 con questi conduttori non è più così scontata. Resta da capire anche il destino di Poggio. Secondo quanto riportato sempre da Blogo, la sua presenza dovrebbe essere comunque confermata. Se a UnoMattina saranno Veronica Maya, Arianna Ciampoli, Valeria Graci e Mariolina Simone a sostituire Franco Di Mare e Francesca Fialdini, con Estate in Diretta è evidente ci sia un intoppo.