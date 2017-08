92 CONDIVISI Condividi Tweet

Ettore Andenna oggi ha cambiato completamente vita. Sono tanti gli adulti dei Duemila cresciuti con Giochi Senza Frontiere, il celebre show che è stato per trent’anni il cardine della tv europea e ha allietato le serate estive degli italiani.

Le improbabili imprese dei concorrenti hanno fatto conoscere al pubblico televisivo i Paesi di tutta l’Europa. I giochi d’acqua, le corse a perdifiato, il mitico fil rouge e il fischio degli arbitri Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri erano un must.

Giochi Senza Frontiere è legato soprattutto al suo storico conduttore, Ettore Andenna. Classe 1946, diventato celebre alla fine degli anni Settanta come presentatore di Antenna 3 Lombardia, è stato al timone di JSF per ben 12 edizioni, di cui 7 estive, 3 natalizie e 2 invernali. È il recordman di presenze a livello europeo. Primato sottratto per un soffio all’amico e collega portoghese Eládio Clímaco.

Chiusa quell’esperienza, Andenna è stato dal 1986 al 1989 deputato europeo per il Psdi. Ha poi abbandonato definitivamente la politica per tornare in tv, con Questa pazza pazza neve, versione invernale dei Giochi, condotta al fianco di Maria Teresa Ruta. In seguito ha lavorato molto nelle televisioni locali come testimonial di un noto mobilificio.

Ettore Andenna oggi: la sua nuova vita

Oggi il conduttore ha detto addio alla tv e si è “ritirato” fra le colline piemontesi a fare il contadino. “Abito nelle colline del Monferrato, in Piemonte”, ha raccontato al settimanale Spy. “Sto bene anche se la tv mi manca. Ho un’azienda agricola con la mia famiglia, ci occupiamo dell’allevamento di polli. È quasi tutto in mano a due dei miei figli. Hanno tutti raggiunto traguardi importanti e, qualche mese fa, una di loro mi ha fatto diventare nonno di una bambina stupenda”.

Andenna tornerebbe volentieri alla guida di Giochi Senza Frontiere. “Sono il conduttore che ha fatto più edizioni al mondo”, ha spiegato. “Si parla spesso di riportare in vita quel programma, ma la Rai ha il titolo bloccato fino al 2020. Perché non mi si vede più? È una scelta degli altri. Ho fatto alcune ospitate, poi sono stato richiamato da Antenna 3 per far un paio di programmi. Ma da quel momento in poi, sono stato completamente dimenticato dal mondo della televisione. Non ho mai più sentito nessuno, io poi non sono uno che chiama o si smuove per ottenere programmi”.