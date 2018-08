0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dichiarazioni molto intense quelle in cui si apprende che Eva Henger ha perso il figlio: “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta”, raccontava infatti mesi fa l’ex concorrente dell’Isola che ha fatto tutti i nomi del canna-gate.

Eva Henger ha perso il figlio? “Ero molto emozionata quando ho sentito il suo cuore battere”, poi il tragico epilogo

L’attrice si preparava a diventare mamma per la quarta volta a 45 anni, una gioia incommensurabile che però ha avuto un epilogo molto triste. A raccontarlo è lei stessa al settimanale Oggi: “Dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto. Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro. Sapevo che una maternità non è facile alla mia età. Ora provo un grande senso di vuoto“.

I fan dell’attrice di film a luci rosse hanno così appreso che Eva Henger ha perso il figlio: per lei sarebbe stato il quarto dopo Jennifer (una bimba di 9 anni nata dalla relazione con Massimiliano Caroletti), e Mercedesz & Riccardo, i due primogeniti nati invece dall’unione con il produttore di film per adulti Riccardo Schicchi.

Il futuro della coppia Eva – Massimo e le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi

A proposito del suo attuale marito, si vociferava che potesse essere uno dei potenziali concorrenti della nuova edizione del GF Vip. Quello che sappiamo, però, è che il programma sarà presentato da Ilary Blasi (che quest’anno ha deciso di dedicarsi unicamente a questo progetto).

Tra le novità, attualmente, non è stato assolutamente confermato l’ingresso della dolce metà della Henger. Anzi, a conferma dell’infondatezza di quest’ipotesi, ecco come ha commentato il ‘rumor’ la madre di Mercedesz: “Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me“.