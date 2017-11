129 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il clamore suscitato dal caso Weinstein e le accuse a Kevin Spacey, l’attenzione si è spostato su Tornatore: durante la messa in onda di Pomeriggio 5, tuttavia, Eva Henger smentisce Miriana Trevisan e i suoi racconti sul celebre regista italiano. La reazione dell’ex volto di Non è la Rai è immediata.

Eva Henger smentisce Miriana Trevisan

Le dichiarazioni della showgirl hanno stupito tutti (“Scappai da Giuseppe Tornatore – ha raccontato – mi spinse al muro, e mi mise le mani sul s3no“) e si sono estese anche a Massimiliano Caroletti, marito dell’ex stella del cinema per adulti. “Avevo fatto un regolarissimo provino con il regista Andres Maldonado. Mi presero e io, per prepararmi al ruolo, che era da co-protagonista, presi un coach per studiare il copione, investendoci tempo e denaro. Peccato che anche quella fu una delusione. Il produttore, Massimiliano Caroletti, mi diede il tormento per giorni. Io ero sconvolta dalla sua sfacciataggine anche perché stava per arrivare sul set sua moglie, Eva Henger. Lo rifiutai in tutti i modi. Un bel giorno mi chiamarono per dirmi che il copione era cambiato: avevano tagliato quasi tutte le mie scene.”

Dal salotto di Barbara D’Urso, tuttavia, Eva Henger smentisce Miriana Trevisan con tanto di prove e documenti: “Quello che è successo con Tornatore non posso sapere se è vero, ma tendo a credere che non sia vero visto quello che è andata avanti sul produttore Massimiliano Caroletti che non l’avrebbe molestata, ma corteggiata insistentemente. Non ci credo, chi dice una bugia dice una bugia per sempre. Se avessero cambiato tutte le scene e lei era protagonista avrebbero dovuto buttare via il film.”

“In quel film mio marito non era produttore, ma attore e non aveva il potere di tagliare scene. Il produttore era Nicolino Matera. Lei aveva tre scene in cui era sordomuta, in una guardava la tv, in altre due passava da un lato all’altro. Quindi altra bugia, non le serviva il coach. A me hanno tagliato 5 scene e la sera dormivo nel letto di Caroletti. Lei ha detto ‘Tagliata del tutto dal film’, ma nel film c’era ed è anche sulla locandina.”

“Ha fatto la promozione del film tutta contenta. Poi si è fatta viva dopo con Caroletti: ‘So che fai serate per personaggi televisivi, fammi lavorare che sto divorziando’. Massimiliano le organizza una serata con Francesca Lodo a Napoli nel 2007, agente Caroletti. Un anno dopo il film, era anche nel calendario organizzato con tutto il cast del film nel 2008, con tutti gli attori e lei c’era. Ha detto tante bugie.”

L’attrice poi si rivolge direttamente alla Trevisan, dicendole: “Hai detto una marea di bugie, ci sono testimoni, Massimiliano ha fatto causa subito. Se tu hai un po’ di onestà non dici mezza parola, alzi il telefono e dici chi è questa persona della Rai. Perché mettere una persona in mezzo a maniaci una persona che ti ha aiutato e fatto lavorare. Io da persona intelligente ho compreso, ma Tornatore pure è sposato. Come ti permetti di dire una cosa del genere? Non ci credo proprio.”

La replica dell’ex volto di Non è la Rai

L’ex velina ha quindi deciso di replicare prima via social, rivolgendosi a Barbara d’Urso, e poi di smontare pezzo per pezzo tutte le dichiarazioni della Henger: “Sarà un piacere raccontare tutto in un pubblico dibattimento. Pezzo per pezzo. Smontare le bugie di Henger e Caroletti (sul cui conto poi c’è un’intera bibliografia). Perché crescendo ho imparato a non fare più la parte della sordomuta. E, credetemi, questo vento di cambiamento è solo all’inizio“. Continua su Miriana Trevisan.net