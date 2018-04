2.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre ancora si dibatte sulla statua della discordia o sulla decisione di dedicare una strada alla sua memoria, arriva l’evento per Fabrizio Frizzi a Roma. Un’occasione per ricordarlo tutti insieme, grandi e piccini, e per omaggiare una delle sue grandi passioni: lo sport.

L’evento per Fabrizio Frizzi che apre le porte a grandi e piccini

“In 18 anni di attività è la prima volta che scrivo un comunicato di una partita della Nazionale Basket Artisti che non avrei mai voluto scrivere per parlare di una serata di basket che mai avrei voluto organizzare – ha scritto in un comunicato ufficiale Simone Barazzotto, colui che ha creato la Nazionale Basket Artisti – non riesco ancora a credere che non dovrò più mandare il solito Whatsapp a Fabrizio per sentire se riuscirà ad essere con noi in campo. Da 15 anni lui era il faro della nostra squadra, il Presidente, l’amico di tutti, l’uomo buono che sapeva far del bene. Il 27 aprile vorrei che tutta Roma e non solo venisse al palazzetto dello sport di Viale Tiziano per fargli ancora tanti applausi e sorridere con lui”.

L’evento per Fabrizio Frizzi è gratuito ed è patrocinato dal Comune di Roma: il programma prevede un inizio dedicato tutto ai bambini, con un torneo di mini basket che promette di far giocare più di 500 piccoli atleti. Alle 20 un momento molto toccante: la maglia numero 10, quella che il presentatore era solito indossare durante le partite che disputava, verrà ufficialmente ritirata. Nessuno, infatti, indosserà mai più quel numero in suo onore, la si potrà solo ammirare sui muri del palasport romano.

Alle 20.30 arriverà il turno del match principale, quello disputato dalla Basket Artisti Unicusano (capitanata dal fratello di Fabrizio, Fabio Frizzi, e formata da Massimo Giletti, Carlo Massarini, Stefano Sarcinelli, Lorenzo Sarcinelli, Alessio Bernabei, Fabio Tamburini, Valeria Solarino, Gianguido Baldi, Antonello Riva, Mercedesz Henger Simona Molinari, Fabrizio Biggio, Stefano Meloccaro, Pippo Palmieri, Giorgio Borghetti, Danilo Brugia, Valerio Di Benedetto, Domenico Fortunato, Bibi Velluzzi e Elisa D’Ospina.

A sfidarli ci sarà la squadra ‘Friends’ guidata dal cugino del presentatore, Claudio Fasulo, e la seguente formazione: Flavio Insinna, Federico Moccia, Marco Luci, Paolo Belli, Enzo De Caro, Massimo Cotto, Lorenzo Branchetti e Carolina Benvenga, Pamela Camassa, Andrea Preti e molti altri.

Attesa la presenza anche di Valeria Favorito, la giovane a cui Frizzi donò il midollo osseo.

È possibile accedere alla struttura a partire dalle 14 fino alle 23,30