619 CONDIVISI Condividi Tweet

Ezio Greggio distrugge Domenica In e attacca le sorelle Parodi a Striscia la Notizia. È successo tutto nella puntata andata in onda lunedì 16 ottobre. Enzo Iacchetti e Greggio, dopo aver ironizzato sulla vittoria dell’Inter nel derby di Milano, lanciano un servizio sul flop dello storico programma di Rai 1, affidato nella sua nuova edizione a Cristina e Benedetta.

Tra una battuta e l’altra, il volto storico del tg satirico di Canale 5 ha sferrato un attacco pesante al contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai. Ma soprattutto ha rivolto battute molto critiche alle due conduttrici.

“Una trasmissione a dir poco deprimente”, l’aveva definita l’ex direttore di Rai 1, Fabrizio Del Noce. Greggio è andato decisamente oltre. Nel servizio, il comico parte cauto commentando così il promo del programma: “Cristina Parodi presenta entusiasta tutte le novità del programma, sorellina compresa”. Il video vede Benedetta rilassata sul divano e Cristina intenta a lavare i piatti sporcati dalla sorella per una delle sue famose ricette.

Greggo procede subito con il primo affondo: “È uno spot premonitore: gli ascolti sono andati male e Cristina già… getta la spugna”. Poi l’attacco frontale, sarcastico e sfrontato: “Con questo promo la conduttrice l’aveva dimostrato chiaramente: ha sbagliato elettrodomestico. Dovrebbe mollare la televisione e prendersi una lavastoviglie. Guardate come lava i piatti: è una gag patetica. Si vede benissimo che la ‘Parodessa’ non ha mai sciacquato un tegame in vita sua. E allora ci facciamo portavoce del pensiero di milioni di massaie veraci: Cristina, ma vai a c…”.

Ezio Greggio distrugge Domenica In ma il web insorge

Il servizio, disponibile sulla pagina Facebook dello show di Canale 5, ha scatenato i social. Molti fan hanno polemizzato con Striscia. “Siete veramente patetici, non sapete più come fare audience e lo fate infangando le persone. Prima Insinna, ora le Parodi”, si legge sul post al video. Mentre molti ricordano a Greggio il processo per evasione fiscale che l’ha visto condannato, un altro commento recita così: “Stavolta non sono d’accordo. Le sorelle Parodi sono simpatiche ed educate, non devono essere massacrate. Perché altrimenti passa il messaggio che un bestemmiatore e arrogante come Insinna sia alla pari di persone come loro”.