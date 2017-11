68 CONDIVISI Condividi Tweet

Per chi avesse guardato la puntata di lunedì 21 novembre, il ritorno dell’attore Fabio De Caro ad Un Posto al Sole – qui nelle vesti di un efferato strozzino di stampo camorristico – è sfociato un una scena molto violenta e sanguinosa, che ha sconvolto parte del pubblico e ha fatto piovere moltissime critiche sulla fiction di Rai Tre.

Fabio De Caro ad un Posto Al Sole è Gaetano Prisco: il suo personaggio indigna il pubblico da casa

Al termine dell’episodio Gaetano Prisco – questo il nome del personaggio interpretato dall’ex volto di Gomorra – finisce col picchiare un anziano barista per punirlo del suo tentativo di volerlo denunciare alla polizia. Un momento molto forte, duro e spietato, che aiuta a descrivere la gravità e la pericolosità di un fenomeno come l’estorsione.

Gli spettatori da casa, tuttavia, si sono lamentati dell’efferatezza dei colpi e del viso insanguinato della vittima: “A quell’ora ci sono ancora i bambini alzati“, scrivono sui social. E ancora: “Non guarderò più UPAS se continua così, sta diventando troppo violento, peggio che i film americani“.

In seguito alla polemica sul pestaggio ad opera di Fabio De Caro ad Un Posto Al Sole, l’attore in prima persona ha voluto rispondere: “Tutti sconvolti a un posto al sole, volevano tutti il solito lieto fine per poter dire ai figli che viviamo in un mondo perfetto tutto rose e fiori e per potere andare a letto tranquilli. Ipocrisia totale. Intanto tutti parlano di noi e io sono contento di avere contribuito al coraggio di un posto al sole. Siamo nel 2018 oramai.”

De Caro aveva già un ‘precedente’ con Gomorra:

In chiusura, ricorda tra le righe uno spiacevole episodio che riguarda il suo ruolo in Gomorra, quello di Malammore: l’attore, al termine della seconda stagione della celebre serie TV, si è ritrovato letteralmente sommerso da messaggi offensivi e minacciosi che offendevano lui e i suoi cari. Le critiche, naturalmente, erano dovute a a quello che il suo personaggio aveva fatto nell’episodio, e anche in quel caso aveva dovuto discolparsi e reagire a quella baraonda mediatica. Un po’ come l’ assurdo caso del numero di telefono di Rosy Abate.

Ecco quindi che chiosa: “Da domani devono stare tutti attenti a un posto al sole – ha aggiunto l’attore – porto un po’ di scompiglio anche li“.