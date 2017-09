278 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabio Fazio contro Gianni Morandi: due grandi nomi per una sfida ancora più grande. In palio, la fedeltà del pubblico. Per chi non avesse dato ancora uno sguardo attento ai palinsesti Rai 2017-2018 e quelli Mediaset, pare che quest’anno le aspettative sono alle stelle.

Fabio Fazio contro Gianni Morandi: la pressione dei vertici delle emittenti sono alle stelle

In coda all’enorme polemica sullo stipendio di Fazio in Rai, il direttore Mario Orfeo e lo stesso conduttore deve dimostrare che, al di là di critiche e detrattori, la scelta di puntare così tanto sul suo lavoro e il suo show sia valsa la pena. Domenica 24 settembre è prevista la prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa su Rai Uno, e i riflettori sono tutti puntati sui primi risultati, in termini di share e coinvolgiento del pubblico.

Le cifre ‘stellari’ (che lui stesso ha spiegato, come potete leggere da quest’utima dichiarazione di Fabio Fazio sul suo stipendio) e il passaggio dal terzo al primo canale dovranno avere un riscontro ben visibile. Dal canto suo, però, il presentatore dovrà vedersela con altri programmi rivali.

Ed è qui che troviamo la sfida Fabio Fazio contro Gianni Morandi: sarà proprio il cantante, quest’anno nuovamente attore, a dare filo da torcere a Che Tempo Che Fa. Mediaset, infatti, l’h schierato di domenica con la nuova fiction ‘L’Isola di Pietro’. Una storia che scalderà il cuore di molte famiglie in cui il mitico artista italiano interpreterà pediatra vedovo buono, gentile e generoso. Un be richiamo per il pubblico generalista, lo stesso a cui normalmente punta Rai Uno.

L’obiettivo che Fazio deve assolutamente raggiungere in TV

Riuscirà Fazio a raggiungere l’obiettivo del 18 per cento di share (il minimo per garantire 615 mila euro di incassi pubblicitari e andare oltre il livello dei suoi predecessori)? Il parterre di ospiti che il presentatore inviterà in studio sono tutti nomi di richiamo: da Beppe Fiorello a, Pierfrancesco Favino, passando per Miriam Leone, Arisa, Ennio Morricone e la nuova Miss Italia, Alice Rachele Arlanch. In studio, in formazione fissa, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Filippa Lagerback, Orietta Berti e Fabio Volo.

Come finirà questa sfida?