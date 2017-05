1 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua maschera di pacatezza e tranquillità è stata rotta: Fabio Fazio critica la Rai nel corso del suo intervento al Festival della TV e dei Nuovi Media di Dogliani, in provincia di Cuneo. Il conduttore, intervistato da Aldo Grasso, ha aspramente attaccato le ingerenze politiche e le pressioni che in questo periodo stanno caratterizzando il lavoro nella tv pubblica.

“Sono in Rai da 33 anni: la Rai coincide con la mia vita. Ma mai l’ingerenza politica è stata così forte. Nessuna azienda può reggere così”, ha dichiarato. “Non mi sentivo di tacere: sono fra i pochi nella condizione privilegiatissima di andare a lavorare altrove. Per questo sento di dover dire la verità”, ha poi specificato. Nel suo mirino è finita soprattutto la questione legata al tetto dei 240mila euro per gli stipendi. Il suo compenso si aggira attorno al milione e 800mila euro. “Non posso rimanere in Rai se vengo considerato un costo, un peso e non un valore. Se il problema è quanto guadagno, tolgo il disturbo immediatamente”, ha spiegato.

Fabio Fazio critica la Rai: parole nette e spietate

“È più difficile trovare un modo di rimanere che andare via”, ha aggiunto il “bomber” di Che tempo che fa. “Non bisogna dire quanto costa una persona, ma quanto porta. Perché rimanga, devono dirlo. Non è sopportabile essere considerato un problema”. Manca una progettualità, lamenta Fazio: “Siamo a maggio, i palinsesti si fanno ora. Non si può fare così la tv. È inaudito. La Rai è una televisione, un ammortizzatore sociale o un luogo del potere? Basta saperlo”. L’unico a salvarsi da questo cda sempre più traballante e minacciato dalle decisioni di Matteo Renzi è Antonio Campo Dall’Orto, definito “eroico”: “Al direttore generale va tutto il mio affetto. Non so come faccia”. “Uno scivolone, una caduta di stile, un autogol. Non saprei in che altro modo definire la dichiarazione di Fazio”, ha controbattuto Michele Anzaldi, deputato renziano della commissione vigilanza. Se Fazio s’è accorto soltanto adesso che la politica è un da bel po’ che ingerisce in Rai, a Viale Mazzini si prevede un’estate di ferro.