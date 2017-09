646 CONDIVISI Condividi Tweet

L’agguerrita sfida all’ultimo share tra i due grandi nomi dello spettacolo italiano ha ufficialmente avuto inizio domenica 24 settembre: curiosi di sapere se, dopo tanto parlare, Fabio Fazio ha battuto Gianni Morandi?

Fabio Fazio ha battuto Gianni Morandi nella gara d’ascolti tra Rai 1 e Canale 5?

Il primo dato che emerge dall’accurata analisi del sito di DavideMaggio è che, di sicuro, Rai 1 e Canale 5 hanno letteralmente dominato la prima serata. Tra il ritorno di Che Tempo Che Fa in due appuntamenti – per la prima volta sulla rete ammiraglia – e l’esordio dell’Isola Di Pietro, il pubblico sembra aver decisamente apprezzato l’offerta delle due emittenti.

Nonostante le aspre polemiche sullo stipendio di Fazio in Rai e, dall’altra parte, qualche scetticismo rispetto alla credibilità attoriale di un artista come Morandi, entrambi i due programmi hanno combattutto in un serrato testa a testa fino all’ulltimo.

Per capire se Fabio Fazio ha battuto Gianni Morandi o meno non basta guardare agli ascolti: va innanzitutto tenuto in conto che il suo talk show culturale è iniziato prima (alle 20.47) della fiction. Se quindi in totale ha felicemente conquistato 5.128.000 spettatori (pari al 20.8% di share), va comunque tenuto in conto che, durante la fascia oraria in cui era sovrapposto all’Isola Di Pietro, ha faticato a reggere il primato.

Ed infatti, come si legge sul sito che riporta i dati Auditel: “In sovrapposizione, dalle 21.32 alle 23.31, Rai 1 segna il 18.57% con 4.272.000 spettatori e Canale 5 il 20.15% con 4.637.000 spettatori.”

Fazio o Morandi? Ecco chi ha conquistato la domenica sera

Insomma, il cantante di Monghidoro, celebre ‘eterno ragazzo’ ed entusiasta ‘pediatra’ dell’isola sarda in cui è ambientata la fiction, ha vinto questo primo round di ascolti! Sorpresi dal risultato? Se anche voi eravate tra il pubblico appassionato della prima puntata delle avventure della famiglia Sereni, non perdetevi il nostro articolo sulle anticipazioni sulla seconda puntata de l’Isola Di Pietro!