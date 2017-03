1 CONDIVISI Condividi Tweet

A parte una particina nel film “Tifosi” del 1999, da più di 15 anni a questa parte lo conosciamo soprattutto come volto onnipresente dei salottini culturali della TV pubblica, in particolare con il suo programma “Che tempo che fa” e “Rischia tutto”: da pochissimi giorni, però, gira la preoccupante voce che Fabio Fazio lascia la Rai. A destare sospetti un suo messaggio quasi “di addio” su Twitter:

Ecco le parole del presentatore che lasciano presagire un possibile addio

“In una tv che cambia, bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi. D’ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso…” Queste le parole che hanno messo in allarme i media e i fan del presentatore. I motivi di questa riflessione, azzarda il quotidiano Today, potrebbero essere legati al famoso provvedimento dell’azienda di Viale Mazzini, la quale ha deciso di imporre un tetto sui compensi dei conduttori, anche dei più famosi.

Si parla di massimo 240mila euro, e di un provvedimento ancora in fase di approvazione davanti al quale gli stessi amministratori hanno espresso le loro perplessità nell’applicare, eventualmente, queste misure economiche; il motivo per cui stanno temporeggiando è quello di “proteggere l’azienda dalle pesanti ricadute che un’applicazione immediata del limite retributivo sulle collaborazioni artistiche avrebbe avuto sull’intero equilibrio aziendale, sulla sua redditività e capacità di operare sul mercato”.

Potrebbere essere questo il motivo per cui Fabio Fazio lascia la Rai? In attesa di una dichiarazione più definitiva del conduttore, rimane il Tweet misterioso e il momento di riflessione sul futuro.