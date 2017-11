4 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha da poco rivelato di essere stato molestato, riallacciandosi all’amara questione che sta smantellando lo showbusiness nazionale e internazionale: in un’altra recente intervista, cambiando argomento, è venuta fuori invece una curiosa teoria di Fabio Volo su Paolo Bonolis e il motivo per cui viene spesso criticato.

Fabio Volo su Paolo Bonolis: “Secondo me suscita molte invidie”

In occasione della promozione del suo nuovo libro ‘Quando tutto inizia’, il 45enne bresciano ha deciso di ripercorrere alcuni aspetti pochi conosciuti dei suoi inizi di carriera, e nel farlo si è trovato a parlare anche di come il pubblico, negli anni, lo ha accolto.

“In Italia è così, siamo un popolo di tifosi, o sei con me o sei contro di me. Chi mi ama penso lo faccia soprattutto perché sente la mia sincerità. Io sono autentico, poi certo con gli anni è arrivato anche il mestiere. Chi mi detesta spesso non detesta me ma quello che simboleggio: uno che ce l’ ha fatta. Un tempo ci restavo male, poi ho capito che c’ è chi sfoga così le sue frustrazioni. Io non ho tempo di odiare, sono fortunato, faccio quello che amo. Ma un ragazzo che deve costruirsi un’ identità e vede tutte le strade chiuse davanti a sé, trova una scappatoia nell’ esprimersi per opposizione: quando il modo migliore sarebbe trovare una sua strada“.

Il commento dell’ex presentatore de Le Iene su quello di Ciao Darwin

Dopo questo sfogo, per meglio spiegare la sua teoria dell’ “invidia” delle malelingue, arriva il commento di Fabio Volo su Paolo Bonolis:

“La stessa reazione capita quando qualcuno posta foto di vacanze o ville pazzesche su Facebook o su Instagram: se è ricco da generazioni nessuno fa una piega, se è Paolo Bonolis lo massacrano. Perchè nel primo caso ci si può scusare con se stessi: “È destino, io non sono nato ricco, per questo non vado alle Maldive”. Nel secondo caso scatta l’ invidia, perchè Bonolis si è fatto da sè. È come se tu che sei riuscito dove loro non riescono togliessi qualcosa a loro.”