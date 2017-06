63 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Bracconeri critica Forum. Su Tv8, l’attore storico assistente di Rita Dalla Chiesa ha rotto il silenzio. Lontano da quattro anni dal piccolo schermo, si è lasciato andare ad alcuni commenti sulla tv di oggi. Un universo che non frequenta volentieri e dal quale è stato messo da parte. Dopo le polemiche per i suoi messaggi su Twitter e le vicende giudiziarie che l’hanno visto finire in tribunale, Bracconeri ha parlato apertamente della fine della sua esperienza televisiva.

“Non sono più in televisione chiaramente per una scelta non mia. Da tre anni a questa parte mi sono trasferito a Trapani per stare accanto a mio figlio che ha bisogno di attenzioni e ho perso un po’ di rapporti”, ha dichiarato. Il figlio Emanuele, 15 anni e il più giovane dei suoi quattro, è affetto da autismo. Per affidarlo ad una struttura specializzata che si prendesse cura di lui, ha mollato tutto.

“L’ultima esperienza importante è stata Forum: ho fatto quel programma per quindici anni con Rita e Marco, due persone adorabili”, ha raccontato. Senza alcun rimpianto: “Sostanzialmente ero pagato per non lavorare. Non ci sono rimasto male: meglio stare a casa che fare qualcosa che non ti convince davvero. Il panorama televisivo non lascia troppo spazio a idee nuove”.

Fabrizio Bracconeri critica Forum: le sue parole

Non a caso la sua idea di far rivivere I ragazzi della Terza C è naufragata. “Lo scorso anno ho presentato a Mediaset un progetto per fare La Terza C – Trent’anni dopo”, ha rivelato. “Inizialmente sembrava esserci interesse, poi per non so quale motivo si è pensato di soprassedere. Forse perché le fiction di Mediaset non vanno troppo bene e non hanno voluto rischiare”.

Sul Forum di oggi ha le idee altrettanto chiare: “È troppo inverosimile. Alcune storie sembrano inventate. Trovo Barbara Palombelli brava ma molto fredda e distaccata, non è come Rita che ci metteva anima e corpo nelle cause”.