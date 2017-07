130 CONDIVISI Condividi Tweet

La rivelazione era arrivata dalle pagine di Chi: Fabrizio Corona conduce Striscia la Notizia. Un annuncio clamoroso quello del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo il tabloid, il tg satirico di Canale 5 sarebbe affidato all’ex fotografo dei vip per la prossima stagione. Una conduzione in tandem con Michelle Hunziker.

Arrivata alle orecchie di Antonio Ricci, la notizia è stata subito smontata. L’autore savonese è uno dei punti di forza dei palinsesti Mediaset 2017-2018. La sua smentita è secca e sarcastica. D’altronde dopo le battaglie e le inchieste condotte dallo show nel corso degli anni, sarebbe insolito vedere Corona dietro il bancone più famoso del piccolo schermo.

L’ex re dei paparazzi non sta vivendo un periodo felicissimo. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto “inammissibile” il suo ricorso contro la decisione del tribunale del Riesame di Milano che ha confermato la misura cautelare. Il suo sfogo dal carcere è stato amaro e duro.

Tuttavia, nonostante la condanna per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali, a Corona sono arrivate numerose offerte. Libri, film, televisione e la proposta di matrimonio della sua Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona conduce Striscia la Notizia? Macché

Tutto, tranne Striscia la Notizia. “A proposito dell’indiscrezione pubblicata da Chi su una possibile conduzione di Fabrizio Corona e Michelle Hunziker a Striscia, precisiamo che la notizia è vera solo in parte”, ha dichiarato il papà del programma in un comunicato. “L’intenzione di Ricci è far condurre Striscia la Notizia da Fabrizio Corona e Alfonso Signorini completamente nudi, e i loro corpi verranno sottoposti a una salatura. Al posto delle veline, due capre dei Pirenei. Risate assicurate”.

Ironico e dissacrante come suo solito, Ricci colpisce ancora. Restano da annunciare i due veri nuovi conduttori di Striscia e anche le due nuove veline, che prenderanno il posto di Irene Cioni e Ludovica Frasca.