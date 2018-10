0 CONDIVISI Condividi Tweet

Doveva essere principalmente la grande occasione per chiarire con Silvia Provvedi al GF Vip (e per farle le scuse in diretta), in realtà la puntata del 25 ottobre è stata teatro di un violento scontro verbale: quello di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi. I due se ne sono detti di tutti i colori, anche se la presentatrice ha decisamente condotto il gioco, mantenendosi sempre “superiore” alle infamanti accuse dell’ex fotografo dei vip.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: le ricorda che Totti l’ha tradita

Durante le scorse puntate lui le aveva datto della ‘caciottara’ sui social, dichiarando a tutti i suoi followers che purtroppo non era mai riuscito a mettere piede nello studio del reality per controbattere a tutte le critiche che stava ricevendo. Ecco perché, come prima cosa, la moglie di Totti ha voluto accoglierlo così: «Ci tenevo a dirti che hai avuto la possibilità di confrontarti con Silvia perché il veto di cui tu parlavi non c’è mai stato. Io, fossi stato in te, non avrei tirato fuori questa cosa». E lui risponde: «Ma ti rendi conto di cose mi hai detto in diretta?».

A quel punto torna a galla un vecchio rancore. Un episodio che già anni fa aveva messo Fabrizio Corona contro Ilary Blasi e viceversa. Ecco le furiose parole della presentatrice: «Tu, invece, ti rendi conto di quello che hai fatto a me?» La storia di Flavia Vento risale a 13 anni fa, forse qualcuno la ricorda: pare che la showgirl affermasse in giro di aver avuto un flirt con Totti alle spalle della sua dolce metà. A quel tempo Corona decise di contattare il calciatore spiegandogli di avere foto compromettenti, e che se avesse pagato le avrebbe consegnate a lui e non ai giornali.

L’episodio con Flavia Vento e il ‘bluff’

Lo staff dell’ex capitano della Roma gli consigliò di pagare a prescindere, giusto per non creare uno scandalo inutile. E, in effetti, pare che – una volta deciso l’accordo – il possesso di questi famosi scatti si rivelò solo un grande bluff. Questo risvolto è riportato in un libro biografico di Totti, e l’ex fotografo dei vip in diretta al GF Vip ha voluto smentire questa versione dei fatti: «Io vi rovino, quello che ha scritto tuo marito è una ca****a».

Ma Ilary Blasi alza la voce e lo rimette al suo posto: «Tutta Italia ha capito che tu crei gli scoop, li fai e li disfi come piace a te. Io, quelli come te, li sgamo da prima che inizino a parlare. Non vieni qui a casa mia a fare il tuo show. Perché lo show, quando inizia e quando finisce, lo decido io».