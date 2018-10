0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera è andato in onda il chiarimento tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi al GF Vip. I due si sono lasciati lo scorso luglio e da allora non si sono più rivisti. L’ex paparazzo delle star avrebbe sbattuto fuori di casa la cantante delle Donatella mentre lei era in vacanza a Formentera, uno shock che la ragazza non ha mai superato completamente.

Il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi al GF Vip: cosa si son detti

Nonostante la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, il chiarimento tra l’ex paparazzo e la concorrente del Grande Fratello Vip non è passato inosservato. Appena l’ha rivista, Fabrizio ha tentato un abbraccio che non è andato a buon fine: dinanzi a sé ha trovato un muro di ghiaccio. Queste le parole con cui ha esordito Corona: “Mi dispiace. Io ho sbagliato, non volevo venire qui, mi pento delle cose che ho detto. Ti chiedo scusa“.

Silvia ha finalmente avuto l’opportunità di dirgli la sua: “Tu mi hai lasciato da sola, mentre io non l’ho mai fatto. Devi imparare a guardarti allo specchio, a prenderti le tue responsabilità. Mi hai messo fuori di casa! Ora mi rivuoi come fidanzata?“. Per un attimo la ragazza ha creduto che lui fosse tornato in via definitiva, ma così non è stato: “Ma io non voglio tornare da te. Io sono venuto qua a chiederti scusa“.

Corona a Silvia Provvedi: “Restiamo migliori amici”

Fabrizio mette le carte in tavola e spiega le sue intenzioni: “Voglio recuperare quel rapporto che avevamo: ti dicevo continuamente che saremmo stati per sempre migliori amici. E io vorrei che tornassimo a volerci bene. Io, per un anno e otto mesi, avevo solo te, te lo ricordi? Non può finire così: io voglio il tuo perdono, voglio il tuo bene“. Silvia non è d’accordo a farlo rientrare nella sua vita: “Io ho trovato la felicità senza di te, ma ti perdono”. A queste parole Corona è sbottato: “Tu stai mentendo. Non eri assolutamente felice!”, e la lascia con un rapido abbraccio senza darle l’opportunità di replicare.