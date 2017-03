0 CONDIVISI Condividi Tweet

Solo poco tempo fa il protagonista del film autobiografico Metamorfosi era apparso sereno in alcune foto e si era detto “fiducioso”, ma ora sembra che il vento stia per cambiare: è arrivata, infatti, la sentenza su Fabrizio Corona in seguito alle accuse di intestazione fittizia di beni.

Caso Corona: il reclamo che aveva esposto l’ex fotografo al Tribunale del Riesame di Milano

Il Tribunale del Riesame a Milano già a dicembre aveva dichiarato che secondo loro c’è il “pericolo concreto e attualissimo che Corona possa commettere analoghe condotte criminose” dato che ha un “ha una inusuale inclinazione a delinquere” in seguito a “precedenti penali specifici, susseguitisi senza soluzione di continuità dal 2003 a margine dei brevi periodi di carcerazione sofferta, che portano a escludere l’occasionalità della condotta”.

La Cassazione ha emesso la sentenza su Fabrizio Corona e ha deciso in via definitiva il destino dell’imputato

L’ex fotografo dei Vip aveva esposto un reclamo a questa decisione e, in attesa di sapere se era stato accettato o meno, era rimasto in attesa di conoscere gli sviluppi del suo caso. Dopo una breve uscita dal carcere ed un messaggio di speranza lanciato al settimanale di Signorini “Chi”, arriva però inesorabile la sentenza su Fabrizio Corona della Cassazione: bocciato il reclamo, resterà in carcere.