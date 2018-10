30 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona va al GF Vip per chiarire con Silvia Provvedi. L’ex agente delle star ha ricevuto una proposta a 4 zeri per la comparsa di una sera. Si sa che la produzione del reality voleva Corona nello show sin da subito, forse per alzare ascolti quasi nulli. Ad ogni modo, restano le proteste di Ilary Blasi con la quale Fabrizio ha discusso di recente.

Fabrizio Corona va al GF Vip per una cifra da capogiro

A lanciare la notizia è stato proprio Davide Maggio: “Il GF – nonostante le comprensibilissime remore della Blasi – non demorde e continua a ritenere Corona la gallina dalle uova d’oro per un’edizione alla canna del gas. Dopo l’invito esplicito arrivato nella scorsa puntata e il ‘tira e molla’ mediatico, ora il ’sì’ di Fabrizio sembra essere arrivato. Ma mica è finita qui. Ci risulta, ma ci auguriamo vivamente di sbagliarci, che per Corona sia pronto un assegno di 40.000 euro per prendere parte alla puntata di giovedì prossimo. Il tutto per un confronto con l’ex fidanzata di cui nessuno sente il bisogno“.

Polemiche da parte di Alberto Dandolo, che in estate fu attaccato da Corona proprio sull’argomento Grande Fratello: “Il 9 agosto scorso il sottoscritto su OGGI scriveva che Furbizio sarebbe entrato al GF VIP per confrontarsi con la gemellina. Corona fece una story in cui parlava di fake news e il solito “GORNIMPRENDITORE” (giornalistello imprenditore) mi augurò la morte professionale per la falsa notizia. Ilary stasera annuncia il suo arrivo al GF VIP giovedì prossimo per chiarire con la Provvedi“.

Perché Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati

Altro giro, altro gossip. Questa volta è Gabriele Parpiglia a parlare, amico di Fabrizio e di Silvia. Sempre tramite Instagram, l’uomo racconta la verità su ciò che è accaduto tra i due e il perché Corona abbia lasciato la Provvedi: “Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio. Lui le ha fatto le valigie e l’ha sbattuta fuori casa mentre lei era a Formentera. Da quel momento non si sono più parlati, visti o incrociati. Lui ha avuto altre storie. Lei idem”.