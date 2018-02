1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’uscita di Benedetta Parodi (ormai ufficializzata in un addio) interviene l’ex direttore della Rai: ecco, dunque, le dichiarazioni di Fabrizio Del Noce contro Domenica In, un’intervista che chiarisce anche il suo punto di vista sulla decisione della presentatrice.

Le dichiarazioni di Marco Del Noce contro Domenica In e la conduzione delle Parodi

“A parte che non è detto che non l’abbia deciso lei di andarsene, visto come è stata defilata, tuttavia la sua uscita di scena a questo punto della stagione – ha dichiarato l’ex direttore a Marco Castoro – non è una bella cosa sia per l’immagine di Benedetta sia per quella della Rai. Non è così che si raddrizza una trasmissione. Il flop non deve essere imputato soltanto a lei. E così facendo non si aprono nuovi orizzonti perché non ci sono margini per farlo e i cambiamenti devono essere fatti quando esiste la possibilità di farli”.

La critica di Marco Del Noce contro Domenica In diventa via via più personale: “Sì, certo. Ma quando ero io il direttore di Rai1 se un programma non funzionava si chiudeva senza battere ciglio. Questa Domenica In è nata male e non si è fatto nulla per cambiare in corsa qualcosa. Il vero restyling andava fatto durante la sosta natalizia e invece di resettare si è andati avanti per crescere nella media share approfittando dell’assenza del competitor Barbara d’Urso. Una volta tornata in onda Domenica Live gli ascolti sono tornati quelli di prima. Stessa cosa è accaduta dopo il ‘doping’ di share della puntata andata in onda da Sanremo”.

La stroncatura appena iniziato il programma

D’altra parte, non molto tempo fa, al momento dell’esordio del programma, l’ex direttore aveva dichiarato ad Adnkronos: “Una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di rete. Sono pensionato, vivo in Portogallo e di tanto in tanto mi sintonizzo su Rai1. Oggi, guardando Domenica In, mi è venuto un attacco di bile, e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo nè coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione… Se Cristina Parodi è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà… Fa male al cuore dopo aver diretto Rai1 per tanti anni vederla ridotta così”