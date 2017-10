1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Del Noce demolisce Domenica In e la nuova formula dello storico programma Rai. Le sorelle Parodi insieme in cucina e alla conduzione in diretta hanno inaugurato l’edizione 2017 della trasmissione con un intrattenimento più sano e leggero.

Il loro contenitore, però, non è proprio piaciuto all’ex direttore di Rai 1. “Una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di Rai 1”, ha detto all’Adnkronos.

“Sono pensionato, vivo in Portogallo e di tanto in tanto mi sintonizzo su Rai 1”, ha spiegato Del Noce. “Oggi, guardando Domenica In, mi è venuto un attacco di bile, e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo né coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione… Se Cristina è una professionista, Benedetta non può fare televisione. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà… Fa male al cuore dopo aver diretto Rai 1 per tanti anni, vederla ridotta così”.

Gli ascolti in effetti non sono stati il massimo. Non c’è stata partita tra Domenica Live e Rai 1. Domenica In ha conquistato 1.706.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%. Il talk di Barbara D’Urso, diretto concorrente, è su un altro pianeta: media di telespettatori sempre oltre i 2 milioni e share che oscilla tra il 13.7 e il 20.9%.

Fabrizio Del Noce demolisce Domenica In

“Spero che con Angelo Teodoli cambi qualcosa”, ha concluso Del Noce, riferendosi alla nomina del nuovo direttore. “È stato il mio braccio destro per sette anni e ne conosco il valore. Mi auguro che resista alle pressioni perché sul direttore di Rai 1 ce ne sono tante. La rete è la cassa della Rai, per la pubblicità e per gli stipendi dei dipendenti. Vedo che programmi che si sperimentano adesso, anche in prima serata, al sabato fanno l’11%. Quando ero io direttore la soglia di tranquillità era il 18%. Se facevano meno venivano chiusi in anticipo”.