Fabrizio Frizzi attacca Acea, l’azienda del settore idrico di Roma. Il conduttore, recentemente fotografato con la figlia in un tenero momento di vita quotidiana lontano dai riflettori, ha sbottato via social contro la multiutility che gestisce l’acqua pubblica nella Capitale.

La sua denuncia è partita dopo che due palazzine e venti famiglie di Roma Nord, dove vive il presentatore, sono rimaste per ore senza acqua. “Non credevo fosse possibile ma è successo… Nella civile Roma Nord l’Acea, per colpa di alcuni morosi, oggi ha staccato l’acqua a due palazzine”, ha scritto in un primo post sul suo profilo Facebook ufficiale.

“20 famiglie da 12 ore, e per chissà quanto, si trovano senza un goccio d’acqua non solo per sciacquarsi in questi giorni di caldo folle, ma se non hanno acqua minerale a casa stanno ufficialmente nei guai”, ha proseguito. “Ma come si fa?”, ha aggiunto stizzito. “Come può venire in mente di staccare l’acqua e portarsi via addirittura il contatore? Ma poi… si può fare?”.

“Intanto gli avvocati affilano i codici!”, ha raccontato, prima di un post scriptum polemico. “Sarebbe facile scrivere offese, parole tipo VERGOGNA, tutti gli improperi conosciuti e non, ed effettivamente li penso con tutto il cuore”.

Fabrizio Frizzi attacca Acea: i suoi post

Poche ore dopo, Frizzi ha spiegato di essere stato contattato dall’azienda, che ha voluto spiegare nei dettagli il perché del distacco. “Avendo sempre regolarmente pagato la bolletta dell’acqua, era lecito, come altri miei amici condomini, essere stupito e imbestialito”, ha specificato. “Da molto tempo c’era una situazione di bollette non pagate da alcuni condomini che ha portato l’Acea a mandare più solleciti, nei mesi scorsi, per spingere il condominio a risolvere il debito. Il problema è che noi condomini di quelle raccomandate non ne abbiamo mai saputo niente”.

“Inutile dire che nessuno dei condomini si sarebbe mai reso complice di un comportamento illegale come questo. Chiunque sia stato, e qualcuno proverà ad accertare le responsabilità, ha provocato la reazione di staccare il contatore e conseguentemente il flusso dell’acqua”. Dopo 36 ore a secco, il flusso è tornato. Ma, specifica Fabrizio, “non è una favola e non vissero tutti felici e contenti”.