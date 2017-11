1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi ha lasciato l’ospedale Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato lo scorso 24 ottobre in seguito ad una lieve ischemia. Lo ha rivelato l’amico e collega Carlo Conti, nonostante lo stretto riserbo (voluto dalla famiglia) sulle condizioni di salute del conduttore.

Un aggiornamento dato anche per smentire le voci che circolano con insistenza in rete. Sui social, infatti, si rumoreggia su un ritorno di Fabrizio a gennaio, quindi ancora molto lontano. Mentre altre voci vogliono Frizzi costretto ad affrontare un periodo di recupero decisamente più lungo.

Proprio in queste ore è spuntato l’ultimo appello di Frizzi prima del malore, una richiesta d’aiuto rivolta ai suoi fan per fermare un profilo fake che lo infastidiva. Ci è voluto l’amico Carlo per far passare in secondo piano chiacchiere e false notizie.

Già nella puntata del 30 ottobre, Conti era tornato all’Eredità salutando con commozione Frizzi. “Il professore di ruolo ci ha fatto uno scherzetto”, aveva detto in apertura di puntata. “Torna presto, ti vogliamo. Il primo grande applauso è per te”. Ora, ospite di La vita in diretta, ha specificato l’aggiornamento che tanti fan aspettavano.

Fabrizio Frizzi ha lasciato l’ospedale, rivela Carlo Conti

“Fabrizio adesso è a casa. Ci sta seguendo”, ha detto Conti durante un collegamento dagli studi di Tale e Quale Show. “Lo abbraccio forte, torna presto”, ha aggiunto. Il presentatore toscano ha così dato una notizia importante sull’evolvere della situazione del collega. Conti ha poi augurato a Frizzi di riprendersi il timone dell’Eredità, programma attualmente sotto la sua guida.

Intanto continuano ad arrivare attestati di affetto da parte dei colleghi, tra cui Antonella Clerici. La conduttrice di La prova del cuoco ha mandato un messaggio al suo amico Frizzi in un’intervista al settimanale Vero: “Fabrizio per me non è solo un collega ma un amico fraterno. Siamo tutti con lui e lo aspettiamo presto perché gli studi tv sono vuoti senza il suono della sua risata”.