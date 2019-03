1.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi e la Rai, un legame indissolubile. A un anno dalla scomparsa, il servizio pubblico ricorda il popolare e amatissimo conduttore, morto a 60 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018. Un antipasto lo ha fornito il Tg1. Vincenzo Mollica ne ha ripercorso la carriera in un emozionante servizio, con i ricordi e i racconti del fratello Fabio, di Carlo Conti e Pippo Baudo.

Fabrizio Frizzi Rai ricorda il conduttore

Lunedì 25 marzo, Rai1 renderà omaggio a Frizzi con Amadeus nella puntata de I Soliti Ignoti. Martedì 26, giorno del primo anniversario, UnoMattina ricorderà il conduttore con filmati e ospiti in studio. Lo stesso farà Caterina Balivo a Vieni da me, in onda alle 14, con due concorrenti dell’Eredità, la sua truccatrice Rai (Rosetta Corarelli) e alcuni suoi stretti collaboratori. Si parlerà di Fabrizio anche a La vita in diretta (alle 16:50) e non mancherà il ricordo di Flavio Insinna a L’Eredità (18:45).

Rai2 non è da meno perché il presentatore sarà protagonista degli omaggi de I Fatti Vostri e Detto Fatto. Stesso trattamento di Rai3 con speciali all’interno di Agorà, Mi manda Raitre e Blob, mentre Tv Talk gli riserverà un ampio spazio nella puntata in onda sabato 30 marzo.

Inoltre, nella chiesa del Cristo Re a Roma alle ore 12 verrà celebrata una messa di suffragio dal cappellano della Rai don Walter Insero, lo stesso che aveva presieduto i funerali di Frizzi.

Fabrizio Frizzi Milly Carlucci lo ricorda commossa

Mentre ha colpito il pubblico Milly Carlucci e le sue lacrime a Domenica In (“Abbiamo condiviso tante cose che per fortuna rimangono, nessuno te le porta via più”), al ricordo del conduttore si uniranno i Tg delle testate Rai e i giornali radio con servizi, interviste e spezzoni delle sue trasmissioni.

Radio1 racconterà Frizzi nei Gr e ne Il mattino di Radio1, condotto da Gianmaurizio Foderaro e Dario Salvatori. Radio2 dedicherà a Fabrizio le puntate di Social Club (Luca Barbarossa è stato un suo grande amico) e Numeri Uni. Isoradio racconterà L’anno senza Fabrizio e lo farà all’interno della programmazione abituale.

Le radio digitali, Radio Techetè e Radiolive, proporranno rispettivamente una selezione di puntate di Mezzogiorno con Fabrizio Frizzi, il programma trasmesso da Radio2 nel 1997, e insert dedicati al conduttore capitolino.

Al ricordo si unisce anche RaiPlay: sulla piattaforma saranno disponibili in streaming le puntate di Scommettiamo che? e della fiction Non lasciamoci più.