578 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi ricoverato per un malore: il conduttore, 59 anni, ha avuto una lieve ischemia lunedì pomeriggio negli studi Rai di Roma. Il presentatore stava registrando una puntata del suo programma, il quiz L’eredità. Frizzi è ora ricoverato al Policlinico Umberto I.

Frizzi ora sarebbe “vigile” e avrebbe parlato con i familiari. In ospedale, uno dei volti più amati del piccolo schermo “si sta sottoponendo agli accertamenti del caso”, si legge in una nota Rai. Le sue condizioni “sono stabili”.

Il direttore generale, Mario Orfeo, gli ha subito fatto visita. “Abbiamo parlato e scherzato”, ha fatto sapere all’uscita dall’ospedale rassicurando il pubblico dell’Eredità. Rai 1, intanto, ha sospeso la programmazione del game show, sostituita dalla fiction Don Matteo 9. Il servizio pubblico ha augurato una pronta guarigione al presentatore.

Frizzi, che ha recentemente smentito il messaggio Instagram rivolto alla figlia al centro di un piccolo caso sui social, è stato sottoposto ad una TAC. L’esame ha escluso complicazioni, ma il conduttore è rimasto comunque sotto osservazione. La grande paura è passata, al suo fianco è sempre presente la moglie Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi ricoverato per un malore

Frizzi è uno dei volti più amati in casa Rai. Ha esordito con la tv dei ragazzi nella trasmissione Il barattolo nel 1980. Da Scommettiamo che? a Europa Europa al preserale Luna park alla maratona benefica Telethon, è uno dei volti più popolari dell’ammiraglia. Ha condotto per quindici anni Miss Italia e proprio al concorso nel 2002 ha conosciuto la futura moglie Carlotta, da cui ha avuto la figlia Stella, nata nel 2013.

Grande appassionato di musica, ha conquistato il pubblico giovane mettendosi in gioco come concorrente di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, di cui è grande amico, con cui ha fatto la staffetta per L’eredità. È anche doppiatore dei film d’animazione Toy Story e Cars.

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 Oggi #LEredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1° episodio della serie #DonMatteo 9 — Rai1 (@RaiUno) 24 ottobre 2017