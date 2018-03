0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi si commuove a L’Eredità e con il suo gesto colpisce il pubblico del quiz di Rai 1. Nella puntata del 16 marzo 2018, il conduttore ha salutato l’addio al gioco di Andrea Saccone, 19enne della provincia di Arezzo che ha lasciato il programma con 47mila euro di bottino e 14 puntate all’attivo. Un autentico record perché è stato il più lungo periodo di permanenza per un campione. Ma non solo. Andrea ha conquistato i telespettatori con il suo carattere e la sua preparazione. Si è dimostrato un ragazzo semplice e curioso, educato e simpatico. Residente a Camucia e studente del liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, ha colpito molto anche il presentatore della trasmissione.

Fabrizio Frizzi si commuove a L’Eredità

Mentre i suoi fan continuano a chiedersi come sta oggi, Frizzi ha stupito tutti. Prima di congedare Andrea, ha dedicato al giovane campione un lungo e sentito abbraccio. “Un abbraccio che vale più di 14 puntate”, ha poi scritto Saccone sul suo account Instagram. “Bravo per quello che hai fatto, ora torna alla tua vita normale”, gli ha detto Fabrizio salutandolo. “Tutto questo è stato un gran gioco, ora torna a fare le cose importanti della vita. Facciamo il tifo per te e per i tuoi esami”.

Fabrizio Frizzi: malattia ed emozione a L’Eredità

“Dopo aver vinto l’ansia della prima puntata è stato tutto più semplice e naturale. Ormai entro in studio senza preoccuparmi troppo delle telecamere e cerco solo di divertirmi”, aveva raccontato Andrea a La Nazione. “Non sono un fan accanito dei quiz ma una sera mi sono soffermato sulla trasmissione di Rai 1 e ho visto scorrere l’annuncio della ricerca di nuovi concorrenti. Così, un po’ per noia e un po’ per curiosità ho mandato la mia candidatura. Mai avrei pensato di poter inanellare un successo dietro l’altro, ma è andata così e ne sono felice”. Per chi l’avesse persa, la sua ultima puntata è disponibile su RaiPlay.