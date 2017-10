2.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi sta bene e cammina. Arrivano finalmente buone notizie per il conduttore romano, ricoverato per un malore al Policlinico Umberto I di Roma. Il presentatore è stato colpito da una lieve ischemia mentre stava registrando negli studi Rai una puntata del suo programma, il quiz L’eredità.

La famiglia ha subito chiesto massimo riserbo sul suo stato, tanto che si era diffuso un piccolo giallo sulle condizioni di salute di Fabrizio, 59 anni. Oggi arriva invece il bilancio positivo che spettatori, amici e colleghi aspettavano.

“Fabrizio sta bene”, ha detto il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. “Stamattina è riuscito anche ad alzarsi e a passeggiare in reparto”. Le parole del dg sono arrivate nel corso della conferenza dedicata ai Giorni della ricerca dell’Airc. Anche Carlo Conti ha voluto far sentire la sua vicinanza a Frizzi. “Il nostro abbraccio va a Fabrizio Frizzi”, ha detto in conferenza.

Conti, Frizzi e Antonella Clerici sono infatti gli ambasciatori dell’Airc e hanno più volte realizzato trasmissioni per sensibilizzare il pubblico sulla lotta contro il cancro e in favore della ricerca. Orfeo ha poi indirizzato a Frizzi i suoi auguri di una pronta guarigione e ha aggiunto: “Lo aspettiamo quanto prima all’Eredità”.

Fabrizio Frizzi sta bene e cammina: le sue condizioni

Le condizioni di salute del conduttore, dunque, migliorano pian piano e Rai 1 ha comunicato di aver sospeso la messa in onda del quiz fino a venerdì 27 ottobre. Una forma di rispetto verso il presentatore: d’altra parte, il game show viene registrato a gruppi di puntate e quelle che sarebbero andate in onda nella settimana in corso erano già pronte. “Avevamo delle altre puntate già registrate con Fabrizio ma per rispetto è stato ritenuto assolutamente necessario sospenderle fino a che non si rimetterà”, ha spiegato l’ufficio stampa Rai.

Intanto, l’hashtag #FabrizioFrizzi è volato in cima alle tendenze del giorno su Twitter. Il messaggio più toccante è arrivato da un collega che ha vissuto una situazione simile. “Forza Fabrizio!!!”, ha scritto su Instagram Lamberto Sposini, ex giornalista e conduttore Rai colpito anche lui da un malore dello stesso tipo nel 2011.