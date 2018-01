890 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il pubblico spera in un nuovo programma condotto insieme alla Clerici e Conti, vengono fuori per la prima volta le dichiarazioni sincere e aperte di Fabrizio Frizzi sulla paura per il malore che lo ha costretto in ospedale il 23 ottobre 2017.

Le dichiarazioni di Fabrizio Frizzi sulla paura per il malore: “Ecco come ho ricominciato a vivere”

Il 5 febbraio compirà 60 anni, cifra tonda, ed TV Sorrisi e Canzoni ha voluto dedicargli una bella copertina. All’interno della rivista, si leggono alcune sue dichiarazioni sul periodo appena concluso, quello della malattia. E sulla sua rinascita dopo lo scampato pericolo:

“Sto combattendo una battaglia dura, ma ho la forza del leone e di certo non mi arrenderò“. L’attacco ischemico che lo ha colpito lo scorso autunno lo ha definito ‘la grande paura’. Ed ecco come lo ricorda:

“Quel giorno di ottobre mi è precipitata la vita – comincia così il racconto di Fabrizio Frizzi sulla paura per il malore – Ma le grandi paure rendono tutte le cose più importanti. Ho sempre avuto la gioia di vivere: ora più che mia posso dire che la vita va goduta perché non sai mai quello che succede domani“.

“La battaglia continua, ma so di essere stato fortunato”

Non che il pericolo sia completamente scomparso e dimenticato. “Purtroppo – spiega il presentatore – la battaglia non è ancora finita, anche se sono fortunato, posso stare in piedi, parlare e fare il bene il mio lavoro“.

Ricordando le affettuose manifestazioni di solidarietà, gli innumerevoli messaggi ricevuti e i colleghi che gli sono stati vicino, si finisce col fare il nome di Carlo Conti, che tra le altre cose lo ha anche sostituito alla conduzione de L’Eredità, per poi ridargli il testimone appena lo ha rivisto in forze: “Mi ha aiutato come solo un fratello può fare – ha dichiarato l’ex di Rita Dalla Chiesa – Gli sono molto grato“.