Fabrizio Frizzi un mese dopo la morte è sempre vivo nei ricordo dei colleghi. Il conduttore, scomparso a 60 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso, è stato omaggiato dagli amici dell’Eredità con un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera. “È passato un mese, sei sempre nei nostri cuori, con il tuo sorriso, la tua forza, la tua simpatia, la tua gentilezza e la tua straordinaria bontà d’animo. Ci manchi tantissimo”, si legge nel messaggio affidato al quotidiano di via Solferino.

Fabrizio Frizzi un mese dopo la morte

La scomparsa di Frizzi è stata accolta con dolore e commozione non solo da colleghi e amici ma anche dai fan che lo seguivano in tv da anni. Sui social il conduttore è stato ricordato con affetto e gentilezza. “Ha fatto grande la Rai”, “Era il gentiluomo della tv”, così è stato definito nei tantissimi messaggi che subito dopo la sua morte hanno invaso il web. Una commozione testimoniata dalle migliaia di persone che hanno poi partecipato ai funerali di Fabrizio nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma.

Fabrizio Frizzi: la malattia, la speranza, la scomparsa

Il 23 ottobre scorso Frizzi era stato colto da un’ischemia durante la registrazione di una puntata del game show di Rai 1, L’Eredità. Ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore era poi tornato in video a dicembre, sempre alla guida del quiz. “L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico”, aveva scherzato con Vincenzo Mollica annunciando il suo ritorno sul piccolo schermo (il video è disponibile su RaiNews). “L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio”, aveva spiegato. Lo scorso 5 febbraio aveva compiuto 60 anni. “Non è ancora finita. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli – aveva detto della sua malattia – perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando”.