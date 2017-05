61 CONDIVISI Condividi Tweet

Le polemiche sulla morte di Falcone e Scommettiamo Che andato in onda senza vergogna continuano ancora oggi. Sono passati 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. La Rai ha voluto ricordare i giudici che persero la vita in quei tragici eventi insieme alle loro scorte. Lo speciale FalconeeBorsellino, live da Palermo martedì 23 maggio senza interruzioni pubblicitarie, è stato un successo. Fabio Fazio, Pif, Roberto Saviano e gli ospiti intervenuti hanno incollato allo schermo 4.207.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Eppure, la sera del 23 maggio 1992, si consumò una delle pagine più brutte del servizio pubblico italiano. A poche ore dall’attentato messo in atto da Cosa Nostra, i vertici dell’azienda decisero di non rinunciare allo show del sabato sera. Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci furono costretti a concludere il loro varietà dal Teatro delle Vittorie, giunto alla serata finale. Una scelta che scatenò il putiferio.

La vergogna di Falcone e Scommettiamo Che

Le prime immagini della strage vennero mandate in onda brevemente durante l’edizione straordinaria del Tg1. Il pubblico dovette aspettare le 23, con la programmazione di Linea notte, per sapere cos’era accaduto. Venticinque anni dopo, la scelta di tenere inalterato il palinsesto appare ancora un mistero. Chi fu il responsabile? Si doveva rinunciare al programma di maggior successo nella storia dell’intrattenimento televisivo italiano? Lo scaricabarile si materializzò in un attimo.

Fabrizio Frizzi, malcapitato capro espiatorio della triste vicenda, ricorda ancora con dolore e vergogna quei momenti. “Non sopporto l’idea di essere diventato per quella sera il simbolo del cinismo e della superficialità”, disse in un’intervista a La Repubblica il 13 agosto 1993. Il conduttore dei record – il suo L’Eredità è il quiz più longevo nella storia della tv italiana – fu travolto dagli eventi senza rendersene conto.

Le parole di Fabrizio Frizzi

“Io non credo di essere un uomo coraggioso, ma nemmeno il contrario”, ha ammesso. “Non ero io che dovevo decidere: dissi che non me la sentivo. E loro hanno insistito. Non ho avuto le palle per andarmene a casa”. A quanto pare “qualcuno disse: ‘Non dobbiamo dare l’impressione che il paese si fermi’”. Erano le 21 e soltanto alle 22 arrivarono, per pochi istanti, le prime immagini dall’autostrada A/29. Scommettiamo che l’allora direttore generale Gianni Pasquarelli ed il direttore di Rai 1 Carlo Fuscagni non si sentano responsabili di quella che Beniamino Placido su Repubblica definì “un’imbarazzante sciatteria”.