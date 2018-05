167 CONDIVISI Condividi Tweet

Fazio Bocelli, un’accoppiata tanto amata quanto discussa sui social. Il cantante è stato ospite di Che tempo che fa con la moglie Veronica nella puntata andata in onda domenica 6 maggio su Rai 1. Il tenore ha raccontato come abbia ricostruito a Sarnano, insieme alla sua Fondazione e a quella di Renzo Rosso, una scuola gravemente colpita dal terremoto. Inoltre ha presentato l’ennesima tournée mondiale in partenza, che inizierà il 29 e il 30 luglio dal Teatro del Silenzio, l’esclusivo evento sulle colline natie di Lajatico, dedicato quest’anno alla rappresentazione dell’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano. Tutto bellissimo, se non fosse stato per alcune gaffe di Fazio subito notate sui social.

Fazio Bocelli, la gaffe fa discutere

Nel corso dell’intervista, il conduttore si è rivolto molto spesso al cantante usando i verbi “guardare” e “vedere”. Poco rispettoso, secondo numerosi telespettatori che hanno condiviso su Facebook e Twitter la loro indignazione. “Fazio che continua a ripetere ‘guardate’ con Bocelli presente in studio”, scrive un utente. Un altro commenta: “Che onore vedervi entrare insieme: Fazio apre alla grandissima con Bocelli”. E ancora: “Fazio che davanti ad Andrea Bocelli continua ad utilizzare i verbi ‘guardare’ e ‘vedere’”.

Fabio Fazio, Che tempo che fa vince nonostante le critiche

Fazio, tuttavia, non si è scomposto ed è andato avanti per la sua strada, anche perché i numero gli danno finalmente ragione. Dopo un inizio disastroso, Che tempo che fa ha ingranato e la puntata di domenica 6 maggio è stata la trasmissione più vista del prime time con il 17% di share e quattro milioni di spettatori.

Non è la prima volta, comunque, che Andrea Bocelli deve fare i conti con gaffe del genere. Poco meno di un anno fa era finito nella bufera il gag di Luciana Littizzetto sempre nel corso di Che tempo che fa. L’intervista del 6 maggio è disponibile su RaiPlay.