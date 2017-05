370 CONDIVISI Condividi Tweet

Basta, Fazio e Littizzetto hanno stancato il pubblico. Parola di Bruno Voglino, dirigente Rai, inventore di programmi e scopritore di talenti. Fu proprio lui a lanciare la coppia di Che tempo che fa, insieme ad altri pezzi da novanta. Da Verdone a Grillo, da Chiambretti ad Albanese, da Crozza ad Aldo Giovanni e Giacomo. Passando per Ficarra e Picone, i Giancattivi e Troisi, Arena e De Caro.

“Luciana Littizzetto è una bravissima attrice” – ha raccontato al Giornale – “però ormai il suo personaggio accanto a Fabio Fazio si è logorato. Non ti aspetti niente di nuovo, la gente si è stancata di vederli, come si è capito anche nell’ultimo Sanremo che hanno condotto in coppia. Però Fabio è testardo e non la molla”. Voglino, 85 anni, ha poi rivelato come li ha scoperti. “Fabio l’ho scovato che non aveva ancora 17 anni, quando andavo in giro per l’Italia per cercare nuovi volti per la Rai. Faceva le imitazioni, ma con uno stile personale: mi piacque e lo ingaggiai, ma nessun programma lo voleva perché, dicevano, era bruttino. Finalmente la Carrà decise di prenderlo a Pronto, Raffaella? e da lì è spiccata la sua carriera”.

Fazio e Littizzetto è il momento dell’addio?

“Oggi tutti lo definiscono un buonista, ma lui è un finto buono, ha il suo bel caratterino e non va d’accordo con tutti, seleziona moltissimo le amicizie. Non so se davvero lascia la Rai, come ha minacciato, però sul lavoro è intransigente e spesso riceve attacchi troppo esagerati”. Luciana invece? “Anche nel suo caso non fu facile farla esordire in televisione. Dopo averla selezionata la portai alla TV delle ragazze ma Serena Dandini la bocciò, non le piaceva. Poi a Cielito Lindo s’è inventata Minchia Sabbri e da lì è esplosa”.

Voglino non è nuovo ad affondi nei confronti della televisione di oggi. “La tv conosce solo un tempo: il presente”, aveva raccontato tempo fa alla Stampa. “La tv è monotona. La devi reinventare continuamente. Ma quei ragazzi hanno perso lo slancio, son diventati tutti miliardari”.