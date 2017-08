22 CONDIVISI Condividi Tweet

Federica Calemme è una delle trenta finaliste che sabato 9 settembre si contenderanno a Jesolo la fascia e la corona di Miss Italia. Tra le finaliste ci sono alcune sorprese: diverse Miss Regione non hanno superato lo scoglio delle preselezioni, mentre Lazio, Lombardia e Campania ambiscono al titolo con tre candidate per ciascuna regione.

Nata e cresciuta a Castelnuovo di Napoli, Federica è Miss Cinema Campania e concorre con il numero 27. A soli 21 anni è una bellezza fuori dal comune. Ma a lasciare di stucco è la storia che si porta dietro.

Il 17 agosto scorso Calemme era in vacanza a Barcellona con il fidanzato. Stava passeggiando sulla Rambla, quando all’improvviso ha visto un furgone bianco piombare a tutta velocità sulla folla. Il bilancio degli attentati conta 16 morti. Delle oltre 100 persone rimaste ferite sono 24 quelle che ancora restano ricoverate in ospedale. Travolti dalla gente in fuga, Federica e il suo compagno sono riusciti a rifugiarsi in un negozio e oggi sono vivi per miracolo.

“In mattinata siamo andati al mare ed eravamo molto sereni”, ha raccontato all’AdnKronos. “Nel pomeriggio il mio ragazzo voleva visitare un negozio vicino alla Rambla e verso le 16.30 ci siamo incamminati. Appena arrivati, invece di svoltare a destra, dove c’è stato l’attentato, siamo andati a sinistra. Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozio lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare’”.

Federica Calemme, aspirante Miss Italia viva per miracolo

“Una volta fuori, sono arrivati i militari, la polizia e diverse ambulanze. Noi abbiamo iniziato a correre e siamo tornati in hotel in taxi. Lì abbiamo capito cos’era accaduto”, ha aggiunto Federica. “Ancora faccio fatica a dormire la sera. Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta”. Passata la paura, è arrivata la bella notizia della selezione: “Per quanto mi riguarda ho già vinto, stare qua è una soddisfazione immensa ed è già tanto”.

Al netto delle polemiche scatenate da Miss Italia 2017, lei rimane con i piedi per terra: il suo sogno è il mondo della moda o del cinema. “Mi affascinano moltissimo, anche se resto con i piedi per terra. Se non dovesse andare, almeno posso dire di averci provato”.

