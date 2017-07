0 CONDIVISI Condividi Tweet

Federica Sciarelli abbandona Chi l’ha visto? L’indiscrezione arriva da Dagospia, il sito web curato da Roberto D’Agostino. Secondo i rumors raccolti dal portale, la conduttrice potrebbe lasciare il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse.

La voce circolerebbe da giorni ai piani alti di Viale Mazzini, scrive Giuseppe Candela. Fonti vicine alla giornalista di Rai 3 la descrivono come “una donna estremamente provata dal polverone mediatico che l’ha travolta”.

Il riferimento è alla vicenda giudiziaria che l’ha vista indagata con il magistrato Henry John Woodcock. L’accusa nei suoi confronti è di concorso in rivelazione di segreto d’ufficio. Sciarelli avrebbe fatto da tramite tra Il Fatto Quotidiano e il pm per la pubblicazione di materiale dell’inchiesta Consip coperto dal segreto istruttorio.

In seguito a quanto accaduto, Federica avrebbe accusato pesantemente il colpo. Soprattutto perché è stata minata la serenità della sua vita privata. Il caso sollevato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi ha toccato la sfera personale della conduttrice.

Secondo Dagospia, Sciarelli sarebbe convinta più che mai a mollare, nonostante la sua presenza sia stata confermata nei palinsesti Rai 2017-2018. “La giornalista sembra aver bisogno di una pausa per far ordine nella sua vita”, scrive Il Messaggero.

L’idea dell’abbandono al programma in realtà circola da tempo. Lo scorso anno era stata la presentatrice stessa a paventare l’ipotesi di lasciare Chi l’ha visto? in un’intervista a Libero. “Sono orgogliosissima, aiutiamo le persone che hanno bisogno, ma è dura”, aveva raccontato. “Non stacchi. Sei sempre a contatto con i famigliari. Vorrei tornare al mio primo amore, la politica. Non è che devo condurre per forza, posso anche stare dietro le quinte”. Succederà proprio a partire dalla prossima stagione televisiva? Per adesso le puntate speciali continuano a dare aggiornamenti su alcuni casi per i quali le indagini sono ancora aperte.