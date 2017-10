515 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo Federico Angelucci che imita Mina, possiamo affermare che il pubblico di Tale e Quale Show ha trovato il suo preferito della nuova edizione. La sua esibizione, infatti, ha affascinato tutti, giuria compreso, che lo ha decretato vincitore della seconda puntata del programma.

Il pubblico adora l’ex vincitore di Amici nei panni della Tigre di Cremona

Il concorrente – che nel 2007 ha vinto Amici di Maria De Filippi – si è scontrato con altre trasformazioni di grande richiamo: dall’Elvis Presley di Claudio Lippi al Tiziano Ferro di Filippo Bisciglia, passando per Platinette che ha vestito i panni di Louis Armstrong (rifacendosi della la caduta della scorsa puntata), Britney Spears, mentre Alessia Macari vestiva quelli della Tatangelo.

Tra tutti i tentativi di immedesimarsi in queste grandi star della musica italiana e internazionale, la prova di Federico Angelucci che imita Mina è quella che in assoluto ha convinto di più: c’è addirittura chi ha giurato che questa sia la prima imitazione convincente della grande artista mai fatta!

Guarda il video di Federico Angelucci che imita Mina

Il look è senza dubbio impeccabile: è difficile riconoscere il cantante 32enne e non rimanere stupiti dalla somiglianza con la Tigre di Cremona. Poi arriva la performance di ‘Amor mio’, uno dei pezzi più amati della cantante, ed anche la voce diventa completamente irriconoscibile, trasformata e virtuosa.

Al termine dell’esibizione parte la standing ovation, il vincitore è lui non ci sono dubbi: sul web, nel frattempo, corrono i commenti. Gli ammiratori di Federico non si risparmiano: “Mamma mia!! Una delle più belle imitazioni di tutte le edizioni…emozione!“, si legge sul commento più votato della pagina ufficiale di Tale e Quale Show. Subito dopo un altro: “Io non sono un fan degli artisti di Amici, per usare un eufemismo. Ma stasera Federico ha fatto una cosa ai limiti dell’assurdo. Per me è un’esibizione epocale.”