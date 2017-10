152 CONDIVISI Condividi Tweet

Federico Angelucci si racconta: in un’intervista concessa a TvZap, il cantante spiega come ha reagito all’inatteso successo che l’ha travolto. Vincitore nel 2007 della sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, è scomparso per dieci anni prima di riapparire nel cast di Tale e Quale Show 2017.

Per lui il programma di Rai1 è l’occasione del riscatto. Lo ha dimostrato con la sua imitazione di Mina sulle note di Amor mio: il successo è stato strepitoso.

Nella prossima puntata della trasmissione (in onda sabato 7 ottobre) ha già pronta una nuova sfida: interpreterà Mika. Ma la performance nei panni della “Tigre di Cremona” è ancora negli occhi del pubblico. “Sono andato a rivedere tutti i video della Rai su di lei, ho ascoltato molta della sua discografia, ho cercato le sfumature”, ha rivelato Federico. “Nelle movenze ho cercato di essere il più elegante possibile, ma la difficoltà più grossa è stata scendere le scale con i tacchi al buio”.

“Con me la gente era cattiva e invece questa esibizione sembra che abbia unificato il pensiero della massa, da nord a sud”, ha spiegato. “Anche molti detrattori si sono complimentati su Facebook, mi son commosso tanto. Io ero in trance, non mi ricordo nulla dell’esibizione, sono tornato in me quando ho visto il pubblico che si era alzato, sono diventato piccolo piccolo, e dopo la performance non mi reggevo più nemmeno sui tacchi, mi appoggiavo a Carlo Conti”.

Angelucci negli ultimi dieci anni ha passato un periodo difficile. “Mi sono allontanato proprio da tutto”, confessa, perché “non ero pronto” alla carriera nel mondo dello spettacolo. “Ho smesso di apparire in tv circa 7 anni fa, questi anni mi hanno logorato, non è stato facile. Ogni mia convinzione è stata minata, pensavo di non essere nemmeno più capace di salire su un palco. Volevo cambiare lavoro, anche perché se digitavo il mio nome fino a poco tempo fa uno dei primi articoli che compariva era: ‘Federico il non talento di Amici’. Queste cose fanno male, poi quando ti allontani da tutto sono poche le persone che ti rimangono vicino”.

La sua incredibile Mina – da vedere e rivedere su RaiPlay – ha stabilito un vero e proprio record a Tale e Quale: ben 87 punti.