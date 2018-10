0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel mare magnum di sostenitori e detrattori, la dichiarazione di Fedez su Asia Argento spezza decisamente una lancia a favore dell’attrice rispetto alle polemiche che la riguardano. Lo scandalo delle molestie ha raggiunto vette di gravità con l’intervista a Jimmy Bennett, il giovane attore che sostiene di aver subito violenza da lei.

La dichiarazione di Fedez su Asia Argento e sulla sua esclusione da X Factor

Nel frattempo, il suo ruolo di giudice ad X-Factor – come sappiamo – è stato revocato. Questa la reazione di Fedez su Asia Argento e la sua esclusione dal programma: “Devo dire che su Asia è stata una scelta azzeccata – ha dichiarato il rapper a Rtl – Infatti, veramente peccato per la situazione. C’è qualche possibilità che resti tra i giudici di X Factor? Anche se lo sapessi, non potrei dire nulla. Ci sono petizioni per tenerla. Ci sono, ovviamente, delle dinamiche aziendali che vanno prese in considerazione”.

Ad esempio? “Per tutta l’edizione si sarebbe parlato solo del caso Asia e non dei concorrenti. Ad oggi, però, la situazione è cambiata radicalmente perché non si parla più di questa roba qua, se ne parla in altri luoghi dove si sono fatti isiparietti trash che si potevano evitare. Si è creata una cosa enorme”.

Il motivo per cui dovrebbe rimanere a X Factor nonostante lo scandalo che l’ha investita

Il suo giudizio in merito, a seguito degli ultimi sviluppi, è questo: “Io la terrei, perché quando Sky e Freemantle, insieme ad Asia, hanno scelto di comune accordo di non farla più partecipare, la scelta era giustificata dal fatto che tutto lo scandalo che si era creato metteva in ombra la gara in sé”. Anche perché, a suo parere, il discorso scandalistico si sta andando ormai esaurendo: “Le persone, secondo me, si sono anche un po’ stufate e parlano solo della competenza di Asia come giudice. Se il giudice dev’essere un valore aggiunto e un acceleratore di risultati per i ragazzi, Asia in questo momento incarna perfettamente questi due elementi e quindi non vedo il perché non tenerla”.

