Mancano pochi mesi al Festival di Sanremo 2019 e i preparativi procedono spediti. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati dal settimanale Chi i nomi dei primi 8 probabili concorrenti in gara. Non solo, tra le tante novità anche Pippo Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani.

Festival di Sanremo 2019: Irama arriva all’Ariston

È stato proprio Alfonso Signorini a svelare i nomi dei concorrenti che potrebbero partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Sanremo in progress. Tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo potrebbero tornare al teatro Ariston Nek, Paola Turci, Arisa, Giusy Ferreri e la rivelazione Ultimo (che sarebbe tra i favoriti). Ci sarà anche solo uno tra i ragazzi di Amici di Maria De Filippi: Irama o Riki (Riccardo Marcuzzo). Chi la spunterà tra questi due ragazzi? In stand by c’è ancora la posizione di Loredana Bertè che non apprezza la lunga attesa per sapere se parteciperà oppure no. Scintille all’orizzonte“.

Ha destato grande interesse soprattutto il nome di Irama, ex allievo di Maria De Filippi e studente di Amici ed oggi fidanzato di Giulia De Lellis. La relazione, nata da pochissimo tempo, ha fatto molto discutere i fan sui social, dato il famoso ex fidanzato della modella Andrea Damante.

Enrico Papi e Orietta Berti insieme a Sanremo 2019?

Una bella sorpresa all’orizzonte anche per i fan del vulcanico conduttore Mediaset. Enrico Papi e Orietta Berti, infatti, potrebbero gareggiare insieme al prossimo Festival di Sanremo, come dichiarato da lui stesso: “Quando Orietta ha ascoltato la canzone sembrava piuttosto divertita, e nonostante la vergogna, stavolta lo farò. Mi dispiace perché Claudio Baglioni è uno dei miei miti, ma questa volta proprio non posso non farlo. Anche lo scorso anno ero pronto a mandargli il mio inedito, ma poi vinse l’ansia da prestazione e rimasi a guardarlo dal mio divano“.