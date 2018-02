1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lunedì 5 febbraio, l’arbitro fischia una sostituzione in campo: via Gerry Scotti e Michelle Hunziker, entrano Ficarra e Picone a Striscia La Notizia. I due comici torneranno dietro al bancone del tg satirico per la 14esima stagione consecutiva, prendendo il posto dei due celebri presentatori.

Ficarra e Picone a Striscia La Notizia: il ritorno del duo: ecco fino a quando resteranno

Mentre la bella presentatrice svizzera andrà ad animare il palco dell’Ariston insieme a Piefrancesco Favino e Baglioni, i comici siciliani si sistemeranno tra le due belle veline e resteranno a far compagnia agli spettatori fino al 9 giugno 2018.

Ecco il commento sul ritorno di Ficarra e Picone a Striscia: “Ogni volta che tocca a noi condurre Striscia si vota per qualcosa, ci siamo abituati, anzi stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data dell’elezione…”hanno commentato scherzosamente i due, in sede di conferenza stampa.

Venerdì 2 febbraio, invece, c’è stato il congedo della Hunziker: “Ancora una volta Gerry Scotti si è dimostrato un vero amico e un grande professionista con il quale mi sono divertita tantissimo e direi che, visti gli ascolti, il pubblico se ne è accorto. Ringrazio tutto il team di Striscia ma soprattutto i telespettatori che ci seguono da così tanto tempo”.

Il saluto di Gerry Scotti prima dell’ingresso in campo del duo comico

Scotti, dal suo canto, aggiunge: “Questo mese a Striscia per me ha significato letteralmente un ritorno a casa! L’affetto e l’affiatamento con Michelle sono rimasti invariati negli anni. L’abbiamo percepito noi, gli autori, i tecnici, il pubblico. Devo poi ringraziare Antonio Ricci per l’opportunità perché, anche per uno che fa televisione da anni come me, condurre Striscia equivale a fare un master. E come diceva Califano: ‘Non escludo il ritorno‘”.

E tu chi preferisci tra le due coppie di presentatori?