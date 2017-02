356 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno letteralmente sbancato i botteghini con il loro ultimo film “L’Ora Legale”, riuscendo per un week end a mettere in secondo piano l’attesissimo sequel 50 Sfumature di Nero, nonostante fosse appena uscito: ma come sono Ficarra e Picone nella loro vita quotidiana? Cosa c’è dietro la loro professionalità da comici?

Ficarra e Picone nella loro vita quotidiana: come sono veramente?



In occasione dell’anteprima della pellicola li abbiamo incontrati, ricevendo, sommariamente, un’impressione che in un certo senso conferma quella che può avere il pubblico quando li vede sul piccolo o grande schermo: Salvo Ficarra è molto sarcastico ma anche molto riservato e discreto, Valentino è ironico, aperto e disponibile.

Amori e relazioni di una vita dei due comici

Di Ficarra e Picone nella loro vita quotidiana e amorosa, però, si sa poco e niente: entrambi separano con un netto confine il loro ruolo di personaggi pubblici e quelli di persone comuni. Sappiamo però che Salvo Ficarra è sposato dal 2006 con Rossella Leone da cui ha avuto due figli: Vincenzo di 11 anni e Tommaso di 9.

Nessuna fede al dito invece per Valentino, che non ha mai voluto sbilanciarsi su eventuali fidanzate o compagne, lasciandosi scappare solo – da quanto attesta PopCornTv – che “è un ragazzo serio e appena arriverà la donna giusta metterà la testa a posto per costruire una famiglia“.

Alcune curiosità: i due si sono conosciuti quando avevano circa 22 anni in un villaggio turistico, da allora hanno deciso di unire le forze (e i cognomi) e preparare spettacoli e sketch insieme, e non si sono mai separati. Insieme hanno esordito sul grande schermo con alcune comparsate in Chiedimi Se Sono Felice di Aldo Giovanni e Giacomo (2000) e Baaria di Giuseppe Tornatore (2009), dopodiché hanno deciso di girare i loro stessi film prendendo spunto ogni volta da argomenti quotidiani e d’interesse nazionale per creare delle commedie divertenti e intelligenti: “Nati stanchi”, “Il 7 e l’8”, “La matassa”, “Anche se è amore non si vede”, “Andiamo a quel paese” e, naturalmente, “L’ora legale”.