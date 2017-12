28 CONDIVISI Condividi Tweet

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quelle brutte minacce a Francesca Barra: la fidanzata di Claudio Santamaria, scrittrice e giornalista vista di recente a Matrix insieme a Chiambretti, sembra aver superato brillantemente il brutto periodo delle critiche sui social da parte di persone particolarmente morbose. Purtroppo, però, in questi giorni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale insieme al figlio e pare che sarà costretta a trascorrere lì il Natale…!

La fidanzata di Claudio Santamaria in ospedale insieme al suo bimbo: ecco cos’ha costretto Francesca Barra al ricovero

“Io e il mio bimbo siamo ricoverati in ospedale – ha scritto l’entusiasta ed energica compagna dell’attore di Jeeg Robot, svelando il motivo per cui è stata costretta alla degenza insieme al figlio (uno dei tre avuti dall’ex marito Marcello Molfino) – Ringrazio tutti per il vostro affetto. Sono ricoverata in ospedale per Epatite A. Dunque un virus contratto attraverso cibo contaminato (insalata in busta lavata da mani sporche ? Chissà…ho sempre pensato di essere super accorta lavando tanto insalata, verdure). Molto probabilmente trascorrerò le feste qui, ma non importa. Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio .”

Il consiglio della giornalista Francesca Barra alle mamme dopo la preoccupazione per suo figlio

Una preoccupazione legittima per la fidanzata di Claudio Santamaria in ospedale, che ci tiene a mettere in guardia anche le altre mamme: “Quindi l’abbiamo presa entrambi a Milano (dove c’è stata una vera e propria epidemia che io ignoravo!). Vi racconto la mia esperienza perché io e i bambini non eravamo vaccinati per l’Epatite. E questo è stato- per me- un errore. Non voglio convincere nessuno a vaccinarsi, non impongo il mio pensiero, ma vi consiglio di informarvi, visto che i casi sono in aumento, presso il vostro medico di fiducia. Di non Sottovalutare i sintomi e di farvi visitare da medici di cui vi fidate.“