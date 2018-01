41 CONDIVISI Condividi Tweet

Olé Koretsky, il fidanzato di Dolores O’Riordan, ha voluto ricordare pubblicamente la compagna, due giorni dopo la sua improvvisa scomparsa. Il musicista e produttore, dalla pagina Facebook della sua band, i D.A.R.K., ha scritto una commovente lettera d’amore per la voce dei Cranberries, morta all’età di 46 anni lo scorso 15 gennaio.

Lui e Dolores stavano insieme dal 2015. A unirli era stata proprio la musica, perché i D.A.R.K. li avevano fondati nel 2009 con l’amico comune Andy Rourke, storico bassista degli Smiths. Nel passato della cantante irlandese c’era stato anche il lungo matrimonio con Don Burton, manager dei Duran Duran, sposato nel 1994.

“Se n’è andata la mia amica, la mia partner e la donna della mia vita”, ha scritto Koretsky. “Il mio cuore è spezzato e non potrà mai più ripararsi. Dolores è una bella persona. La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L’energia che irradia e continua ad irradiare è innegabile. Io mi sento perso. Mi manca tantissimo. Continuerò a vagare per questo pianeta per un po’ di tempo ancora, sapendo bene che ormai non c’è un posto su questa Terra per me”.

L’ultimo saluto del fidanzato di Dolores O’Riordan

Come riportato da diversi media, Dolores O’Riordan era depressa da tempo. Stando alle dichiarazioni di alcune persone vicine alla cantante, nelle ultime settimane sarebbe stata afflitta, oltre che dal dolore derivato da un problema alla schiena, anche da una forte depressione. Un male che la accompagnava dall’infanzia, vittima di molestie a soli 8 anni, e poi in età adulta, quando era arrivata a tentare il suicidio nel 2013.

L’ultimo selfie di Dolores e Olé insieme è stato condiviso il 2 gennaio scorso, sul profilo Instagram di lui. Una foto che ritrae loro due, abbracciati teneramente, e il semplice racconto di una serata come tante altre: “Take away, tv, pigiama”.