Non molti sanno che anche la figlia di Marco Travaglio è stata una delle vittime dl tremendo incidente di Torino durante la finale di Champions League ‘Real Madrid-Juventus’. Il giornalista ha raccontato quella notte di paura: “Mai visto tanto sangue, neppure in un film di Dario Argento“.

Il racconto di un genitore impaurito: la storia della figlia di Marco Travaglio, ferita durante l’incidente di Torino

Alcuni media lo hanno definito frutto di una psicosi del terrorismo‘, altri una defezione della politica locale, altri ancora uno scherzo finito male; fatto sta che quanto accaduto la sera di sabato 3 giugno ha il sapore di un film apocalittico e drammatico. Quasi 1500 sono stati, infatti, le persone ferite (alcune anche molto gravi) a causa di uno dei nemici più pericolosi della storia: la folla impaurita.

Nel fuggi fuggi generale che è seguito a quello che era lo scoppio di un semplice petardo nei pressi della piazza torinese dove stavano trasmettendo la finale della Champions League, c’era anche la figlia di Marco Travaglio, il quale ha voluto raccontare la storia dal punto di vista di Elisa e dal punto di vista di un genitore angosciato: “Alle 22.15, subito dopo il terzo gol del Real, mi appare il suo numero sul cellulare. Provo a rincuorarla: ‘Dai, pazienza, è andata così’. Ma la voce dall’ altro capo non è la sua. È quella del suo amico, che assicura: ‘Elisa sta bene, ma non può parlare, ha male a una gamba’.

Per un genitore sentire una cosa del genere dev’essere durissimo: “Brivido gelato nella schiena. Me la faccio passare a forza: ansima, piange, ripete ‘Vienimi a prendere, voglio andare subito via di qui, c’ è stato un attentato, una bomba, non so, mi hanno calpestata, mi hanno camminato sopra, non mi sento più la gamba sinistra, e gli scoppi continuano, stiamo scappando verso piazza Vittorio’.

A quel punto il direttore de Il Fatto salta in macchina con la moglie e corre a prendere la figlia: “Mi fiondo al pronto soccorso più vicino. Lì già sono in fila quattro o cinque feriti, i più lievi, quelli che ce la fanno a camminare. Poi, nel giro di mezz’ ora, ecco tutti gli altri, fino a riempire i minuscoli locali del piccolo ospedale. Sanguinano tutti, tanto. Chi dal capo ferito, chi dal naso rotto, chi dalle gambe e dalle braccia completamente tinte di rosso scuro. Mai visto tanto sangue, neppure in un film di Dario Argento”

“Ormai i terroristi, anche quando non ci sono, è come se ci fossero”

Passano le ore, sono le 2 di notte ed Elisa si trova ancora su una sedia a rotelle “Col ghiaccio sulla gamba, nessuno ha potuto visitarla, ci sono casi più urgenti. Vuole andare a casa. La carichiamo in spalla e ce ne andiamo, sperando che non abbia nulla di fratturato”.

Spaventata, la ragazza si è rivolta ai genitori dicendo: “Non andrò mai più in piazza per una partita, e nemmeno allo stadio”, alla fine della più lunga serata della sua vita. “In macchina, la radio informa di un attentato a Londra. Un attentato vero. Ma che differenza fa. Ormai i terroristi, anche quando non ci sono, è come se ci fossero”.

Come dargl torto?